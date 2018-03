Šiaurės Korėja neigia, kad santykių atšilimą paskatino sankcijos

Šiuos komentarus valstybinė naujienų agentūra KCNA paskelbė Korėjos pusiasalyje tęsiantis diplomatinių santykių atšilimui, prasidėjusiam po Pchenjano raketų ir branduolinių bandymų išprovokuotos didžiulės įtampos laikotarpio.

Diplomatams pradėjus energingai planuoti du svarbius susitikimus – Šiaurės ir Pietų Korėjų derybas bei pirmąją Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) ir Kim Jong Uno (Kim Čen Uno) akistatą – Pchenjanas iki šiol atkakliai tylėjo, todėl imta būgštauti dėl jo ketinimų.

Antradienį vėlai vakare KCNA išplatintame pranešime apie viršūnių susitikimus tiesiogiai neužsimenama, tačiau akcentuojama „stulbinama atmosfera“ susitaikymui su Pietų Korėja bei pastebimi pokyčiai santykiuose su JAV.

Pasak pranešimo, visi Pchenjano žingsniai yra nulemti galios, o ne silpnumo, nors šaliai tenka atlaikyti stiprų tarptautinį spaudimą ir griežtas ekonomines sankcijas, paskelbtas dėl jos branduolinių ginklų programos.

„KLDR (Korėjos Liaudies Demokratinės Respublikos, Šiaurės Korėjos) dialogo ir taikos puolimas yra jos pasitikėjimo savimi išraiška pasiekus viską, ko troško“, – teigiama pranešime.

Jame taip pat smerkiami griežtojo kurso šalininkai Vašingtone, Seule bei Tokijuje, abejojantys Šiaurės Korėjos nuoširdumu ir keliantys klausimą dėl tikrųjų jos veiksmų motyvų.

„Tokios nesąmonės, kaip priešiškų jėgų skleidžiamos kalbos, jog tai yra sankcijų ir spaudimo rezultatas, yra tokios pat beprasmės, kaip šuns kaukimas žiūrint į mėnulį“, – pažymėjo KCNA ir paragino visas suinteresuotas šalis elgtis atsargiai.

„Tie padugnės rodo savo siaurą požiūrį, gadindami atmosferą ir tuščiai taukšdami, suinteresuotoms šalims dar nesusėdus prie derybų stalo ir neturėjus progos išnagrinėti, apie ką mąsto kita pusė“, – rašoma pranešime.

Pchenjanas „atsargiai stebi“

Nuo pat to laiko, kai pasirodė idėja surengti derybas su JAV, „Šiaurės Korėja atidžiai stebėjo, kaip vystosi situacija, įskaitant ir bendras JAV ir Pietų Korėjos karines pratybas, prieš paskelbdama tai žmonėms“, naujienų agentūrai AFP sakė universiteto „Dongguk“ profesorius Kim Yong-hyunas (Kim Jonghjunas)

Antradienį Seulas ir Vašingtonas paskelbė, kad balandžio 1-ąją prasidės abiejų šalių bendros kasmetinės karinės pratybos, tačiau pagrindiniai manevrai, vyksiantys šylant diplomatiniams santykiams su Šiaurės Korėja, bus mėnesiu trumpesni.

Šios pratybos yra nuolatinė įtampos tarp abiejų Korėjų priežastis, o Pchenjanas vadina jas provokuojančiomis įsiveržimo į Šiaurės Korėją repeticijomis.

Šiaurės Korėjos studijų universiteto profesorius Yang Moo-jinas (Jang Mudžinas) sakė, kad Pchenjanui taip pat reikia laiko paruošti savo žmones drastiškiems politikos pokyčiams – atsigręžimui į Jungtines Valstijas.

„Šiaurės Korėja nepatvirtins nė vieno iš viršūnių susitikimų, kol nebus paskirtos jų vietos ir datos, be to, jai reikia apšviesti savo žmones apie esminį politikos pokytį per partijos kuopeles“, – sakė jis.

Pchenjano valstybinė žiniasklaida nepraneša jokių naujienų apie Kim Jong Uno veiklą jau nuo kovo 6-osios, kai jis dalyvavo derybose su Pietų Korėjos pasiuntiniais.

Iš jų Pchenjano lyderis sužinojo apie Pietų Korėjos prezidento Moon Jae-ino (Mun Džejino) ketinimus surengti Korėjų viršūnių susitikimą, apsikeitė su jais nuomonėmis ir pasiekė „priimtiną susitarimą“, tada skelbė KCNA.

Po ne vieną mėnesį tvyrojusios didžiulės įtampos ir žvanginimo ginklais D. Trumpas prieš dvi savaites pribloškė daugelį stebėtojų priimdamas pasiūlymą surengti viršūnių susitikimą su Šiaurės Korėjos lyderiu Kim Jong Unu. Šį pasiūlymą kovo 6 dieną jam perdavė Pietų Korėjos pasiuntiniai, kiek anksčiau Pchenjane susitikę su Šiaurės Korėjos lyderiu.

Savaitgalį Šiaurės Korėjos užsienio reikalų ministras Ri Yong Ho (Li Jong Ho) buvo susitikęs su Švedijos diplomatijos vadove. Pranešama, kad jiedu aptarė trijų amerikiečių, sulaikytų Šiaurės Korėjoje, paleidimą.

Švedijos ambasada Pchenjane atstovauja JAV, Kanados ir Australijos diplomatiniams interesams Šiaurės Korėjoje ir vaidina svarbų vaidmenį palaikant diplomatines derybas.

Šiaurės Korėjos aukšto rango diplomatas, Užsienio reikalų ministerijos Šiaurės Amerikos biuro generalinio direktoriaus pavaduotojas, Choe Kang Ilas (Čo Kang Iras) šiuo metu vieši Suomijoje.

Į Helsinkį jis atvyko derybų su Pietų Korėjos saugumo ekspertais.

Pranešama, kad jis taip pat turėtų susitikti su buvusiais JAV diplomatais, tarp jų buvusia JAV ambasadore Pietų Korėjoje Kathleen Stephens (Ketlin Stivens).

Trečiadienį Moon Jae-inas teigė, kad būtų įmanoma surengti ir trišalį – abiejų Korėjų ir JAV – viršūnių susitikimą, atsižvelgus į atskirų Pchenjano ir Seulo bei Pchenjano ir Vašingtono derybų rezultatus.

„Privalome visiškai išspręsti Korėjos pusiasalio denuklearizacijos ir taikos įtvirtinimo problemas“, – sakė Pietų Korėjos prezidentas.

Seulas pasiūlė į Panmundžomo paliaubų kaimelį, esantį demilitarizuotoje zonoje tarp abiejų Korėjų, kitą savaitę atsiųsti trijų pareigūnų delegaciją, kurioje būtų ir susivienijimo ministras Cho Myoung-gyonas (Čo Mjungjonas). Per šias derybas tikimasi sudaryti galimybes būsimam Pietų ir Šiaurės Korėjų viršūnių susitikimui, informavo Mėlynieji rūmai.