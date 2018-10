Šaltinis: susitarimo dėl „Brexit“ iki lapkričio pasiekti nepavyks

ES šalių vadovams išklausius britų premjerės Theresos May (Terezos Mei) pranešimą, jie apie „Brexit“ diskutavo per pietus, vykusius be Jungtinės Karalystės ministrės pirmininkės.

Vis dėlto vadovai sutarė, kad „nepaisant intensyvių derybų, nebuvo pasiektas pakankamas progresas“, teigė šaltinis.

Jie paragino tęsti derybas, tačiau šiuo metu „neketina organizuoti neeilinio viršūnių susitikimo dėl „Brexit“ lapkritį“, nurodė pareigūnas.

Jungtinė Karalystė ir likusios ES šalys tariasi dėl Britanijos pasitraukimo iš bendrijos sąlygų ir būsimų santykių ateities.

Britanija iš ES turėtų išstoti kitąmet kovą.