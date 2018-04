S. Lavrovas: V. Putinas pasiruošęs susitikti su D. Trumpu

Maskvos diplomatijos vadovas pridūrė, kad kol kas šis viršūnių susitikimas dar nėra derinamas, tačiau Kremlius tikisi, jog lyderių derybos Baltuosiuose rūmuose įvyks.

„Prezidentas Putinas yra pasiruošęs tokiam susitikimui“, – pareiškė S. Lavrovas interviu valstybinei naujienų agentūrai „RIA Novosti“.

„Remiamės tuo faktu, kad JAV prezidentas per pokalbį telefonu – kuris buvo paviešintas, dėl to nėra jokių paslapčių – išsakė tokį kvietimą ir sakė, kad būtų laimingas galėdamas išvysti (V. Putiną) Baltuosiuose rūmuose, o tada susitikti su juo per atsakomąjį vizitą“, – kalbėjo užsienio reikalų ministras.

„Kadangi tai buvo D. Trumpo pasiūlymas, mes tikimės, kad jis jį konkretizuos“, – pridūrė S. Lavrovas.

D. Trumpas pasiūlė surengti susitikimą Baltuosiuose rūmuose kalbėdamas su V. Putinu praėjusį mėnesį, prieš masinį Rusijos diplomatų išsiuntimą iš JAV.

Nuo to laiko šis pasiūlymas nebuvo pradėtas realizuoti, nes numanoma cheminė ataka Sirijoje dar labiau pablogino JAV ir Rusijos santykius.

Interviu S. Lavrovas taip pat sakė, kad Maskva sveikina numatomą D. Trumpo ir branduolinį ginklą turinčios Šiaurės Korėjos lyderio Kim Jong Uno (Kim Čen Uno) susitikimą.

„Negalime linkėti jam nesėkmės“, – pareiškė S. Lavrovas.

„Mes labai tikimės, kad jis (D. Trumpas) pradės įtampos mažinimo procesą“, – patikino ministras.

D. Trumpo ir Kim Jong Uno susitikimo galimybė išaugo anksčiau šią savaitę, CŽV vadovui Mike'ui Pompeo (Maikui Pompėjui) nuvyko į Pchenjaną tartis su Kim Jong Unu dėl reikšmingiausios JAV ir Šiaurės Korėjos sutarties per beveik du dešimtmečius.

JAV ir Šiaurės Korėjos pareiškimus prieš šį susitikimą S. Lavrovas palygino su įtampa, tvyrančia tarp „boksininkų“ prieš rungtynes.

„(Momentas) iki rimtų derybų pradžios primena boksininkus, einančius į ringą ir prieš kovą besipuikuojančius vienas prieš kitą“, – sakė jis.

Rusija palaiko gana šiltus santykius su Šiaurės Korėja, su kuria turi nedidelę sausumos sienos atkarpą.

Jungtinės Valstijos anksčiau šią savaitę apkaltino Rusiją padedant Pchenjanui apeiti tarptautines sankcijas ir tiekiant jam kurą.