S. Lavrovas tikisi, kad Talibanas dalyvaus Afganistano konferencijoje Maskvoje

Be Afganistano vyriausybės pakviestas ir Talibanas, sakė jis ketvirtadienį Sočyje. „Pirmoji reakcija yra pozityvi; jie planuoja dalyvauti susitikime“, - pridūrė S. Lavrovas.

S. Lavrovas paneigė informaciją, kad Maskva Afganistane, padedama Talibano, nori išstumti „Islamo valstybės“ (IS) džihadistus. Tai pirmadienį pareiškė Afganistano ambasadorius Rusijoje Abdulas Kajumas Kochajus. Jis to negalįs įsivaizduoti net hipotetiškai, kalbėjo S. Lavrovas, kurį cituoja agentūra „Interfax“. Talibanas, kaip ir IS, Rusijoje yra uždraustos kaip teroristinės grupuotės. Vis dėlto JAV kaltina Maskvą tiekiant ginklus talibams.

S. Lavrovas sakė, kad kontaktai su Talibanu yra Rusijos Afganistano strategijos dalis, nes fundamentalistai čia sudaro dalį gyventojų. Be to, palaikant kontaktą esą dažnai kalbama apie Rusijos piliečių saugumo klausimus.

Siekiant užbaigti dešimtmečius trunkantį konfliktą Afganistane, vyksta tarptautinės derybos įvairiais formatais. Pokalbiuose Maskvoje dalyvauja Rusija, Afganistanas, Pakistanas, Kinija, Iranas ir Indija.