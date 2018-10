Rusų „trolių fabrikų“ finansų vadovė apkaltinta kišimusi į JAV rinkimus

Ji tapo pirmuoju asmeniu, kuriam pareikšti kaltinimai dėl kišimosi į 2018-ųjų JAV Kongreso tarpinius rinkimus.

Kaltinimai buvo pareikšti JAV žvalgybos bendruomenės vadui oficialiai perspėjus apie galimą Kinijos, Irano ir Rusijos kišimąsi į Kongreso rinkimus.

Šie rinkimai vyks lapkričio 6 dieną ir parodys, ar demokratai iš JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) respublikonų partijos sugebės atkovoti daugumą Atstovų rūmuose ir Senate.

Kaltinimuose teigiama, kad Jelena Chusiainova dalyvavo nusikalstamoje veikloje, vykdydama operacijos „Projektas Lachta“ apskaitą.

Šios operacijos vykdymu užsiima Sankt Peterburge veikianti „Interneto tyrimų agentūra“ (ITA) – vadinamasis trolių fabrikas, kuris taip pat vykdė masinę dezinformacijos kampaniją per 2016 metų JAV prezidento rinkimus.

Prokurorai sako, kad J. Chusiainova nuo 2014-ųjų kontroliuoja projekto „Lachta“ finansines operacijas. Be to, ji šiemet biudžete numatė milijonų JAV dolerių finansavimą pastangoms per socialinius tinklus skleisti dezinformaciją JAV ir Europoje.

ITA per savo įmonę „Concord Management and Consulting Group“ kontroliuoja artimas Rusijos prezidento Vladimiro Putino bendražygis Jevgenijus Prigožinas, teigia prokurorai.

Dezinformacijos kampanijos metu „troliai“ „Facebook“, „Twitter“, „Instagram“ ir kituose socialiniuose tinkluose paskleidė milijonus žinučių, kuriomis buvo siekiama sukiršinti skirtingų politinių pažiūrų žmones bei įvairias visuomenės grupes.

Ši kampanija buvo skirta padidinti D. Trumpo šansus laimėti prieš konkurentę iš demokratų partijos Hillary Clinton (Hilari Klinton), teigia JAV žvalgyba.

10 mln. JAV dolerių „trolių fabrikui“

Iš J. Chusiainovai pareikštų kaltinimų galima spręsti, kad amerikiečių tyrėjai puikiai suvokia, kaip veikia ITA.

Kaltinimuose galima matyti projekto „Lachta“ kiekvieno mėnesio biudžetą per pirmuosius šešis šių metų mėnesius – iš viso programai per šį laikotarpį buvo suteikta daugiau nei 650 mln. rublių, arba 10 mln. JAV dolerių.

Taip pat teigiama, kad nuo 2016 metų sausio iki šių metų birželio projektas „Lachta“ visai savo veiklai turėjo daugiau nei 35 mln. JAV dolerių biudžetą. Šie pinigai buvo skirti mokėti ITA aktyvistams, reklamai socialiniuose tinkluose, interneto domenų registracijai ir vadinamiesiems „proxy“ serveriams.

Kaltinimuose pateikiami išsamūs pavyzdžiai, kaip „Facebook“ ir „Twitter“ tinkluose į amerikiečius panašūs asmenys skelbė įvairius politinio turinio įrašus.

„Priminimas jums balsuoti 2018 metų tarpiniuose rinkimuose“, – kovo 22 dieną buvo parašyta ITA kontroliuojamoje paskyroje tviteryje „@johncopper16“.

„Jie yra motyvuoti Jie tavęs nekenčia Jie nekenčia tavo moralės Jie nekenčia Pirmosios ir Antrosios Konstitucijos pataisų teisių“, – rašė „trolis“, turėdamas omenyje Pirmąją ir Antrąją Konstitucijos pataisas, kuriomis įtvirtinamos amerikiečių teisės į žodžio laisvę bei ginklų turėjimą.

Nors visos kaltinimuose minimos socialinių tinklų paskyros jau yra ištrintos arba blokuotos, kiti įrašai rodo, kad „trolių“ žinutės dažnai sulaukdavo populiarumo – kiti „Twitter“ naudotojai neretai pažymėdavo, jog įrašai jiems patinka arba jais pasidalydavo.

Prieš kaltinimų J. Chusiainovai pareiškimą JAV nacionalinės žvalgybos direktoriaus biuras išplatino pranešimą, kuriame reiškiamas nerimas dėl galimo kišimosi į artėjančius Kongreso kadencijos vidurio rinkimus.

„Mums neramu dėl Rusijos, Kinijos ir kitų užsienio valstybių, įskaitant Iraną, vykdomos kampanijos, kuria siekiama mažinti pasitikėjimą demokratinėmis institucijomis, daryti įtaką visuomenės nuomonei ir vyriausybės politikai“, – teigiama pranešime, kuris buvo išleistas kartu su Federalinių Tyrimų Biuru (FTB) bei JAV nacionalinio saugumo ir teisingumo departamentais.

Pranešime taip pat pabrėžiama, kad, nepaisant bandymų pažeisti rinkimų infrastruktūrą, kol kas nėra jokių ženklų, jog programišiai iš užsienio sėkmingai būtų sugadinę kokias nors sistemas, pavyzdžiui, rinkėjų registravimo duomenų bazes ar balsavimo mašinas.

Maskva smerkia

Maskva šeštadienį pasmerkė Vašingtoną už sprendimą vienai Rusijos pilietei pareikšti kaltinimus kišimųsi į JAV Kongreso 2018 metų tarpinius rinkimus ir pareiškė, kad kaltinimai buvo „sufabrikuoti“, siekiant Rusijai paskelbti dar daugiau sankcijų.

„Mes suprantame, kad Vašingtonas kuria pretekstą, kad mūsų šaliai vėl galėtų nustatyti savo garsiųjų sankcijų“, – pareiškė užsienio reikalų viceministras Sergejus Riabkovas.

Anot jo, po ankstesnių kaltinimų dėl neva kišimosi į 2016 metų prezidento rinkimus, kuriuos laimėjo Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas), „dabar jie Vašingtone prieš artėjančią JAV rinkimų dieną bando pasinaudoti ta pačia korta“.

Lapkričio 6 dieną įvyks JAV Kongreso tarpiniai rinkimai.

JAV teisingumo departamentas penktadienį pareiškė kaltinimus vieno didžiausių Rusijoje „trolių fabrikų“ finansų vadovei Jelenai Chusiainovai. Ji tapo pirmuoju asmeniu, kuriam pareikšti kaltinimai dėl kišimosi į kitą mėnesį įvyksiančius JAV Kongreso tarpinius rinkimus.

Tuo tarpu S. Riabkovas pareiškė, jog „tam tikri JAV politikai“ yra pradėję „gėdingą šmeižikišką kampaniją“, siekdami įgyti politinį pranašumą ir „tuo pat metu padaryti spaudimą Rusijai“.

Maskva Vašingtoną įspėjo, jog „demonstruodamas priešiškumą“, jis „tiesiog sulauks dar galingesnio atkirčio“.