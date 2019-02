Rusija imasi veiksmų uždrausti kariams naudotis išmaniaisiais telefonais

Tokių veiksmų imamasi žurnalistams pasinaudojus karių socialinėje žiniasklaidoje paskelbtais vaizdo įrašais ir nuotraukomis, ieškant informacijos apie Rusijos karinį dalyvavimą Sirijoje ir Ukrainoje, kur, kaip teigia Kijevas ir jo sąjungininkai Vakaruose, Maskva teikia karinę paramą prorusiškiems separatistams.

Rusijos kariškiai ilgą laiką siekė apriboti karių naudojimąsi socialine žiniasklaida, kad būtų išvengta informacijos nutekėjimo.

Nepriklausoma naujienų svetainė „Meduza“ rašė, kad dėl šio įstatymo projekto „mažiau žinosime apie „dedovščiną“ ir kariškius Ukrainoje“.

Įstatymo projektą parengęs Rusijos žemųjų parlamento rūmų – Valstybės Dūmos – Gynybos komitetas sakė, kad šia priemone siekiama užtikrinti „nacionalinį saugumą informacijos sferoje“ ir apimti informaciją, kuri nėra klasifikuojama kaip karinės paslaptys.

Įstatymo projekte kariams draudžiama nešiotis „elektroninius prietaisus“, su kuriais galima skelbti internete vaizdo įrašus ir nuotraukas ar atskleisti geolokacinius duomenis.

Juo kariams, šauktiniams ir rezervininkams draudžiama skelbti internete ar suteikti žiniasklaidai informaciją, kuria atskleidžiama, kad jie ar kiti asmenys yra kariuomenėje, kuria apibūdinamos jų pareigos ar buvimo vieta.

Įstatymo projektu taip pat draudžiama skelbti informaciją apie kariuomenės vadų veiksmus ar karinių štabų buvimo vietą.

Valstybės Dūmos deputatai balsavo jau per antrą įstatymo projekto svarstymą, po kurio įvyks galutinis svarstymas ir aukštųjų rūmų – Federacijos Tarybos – balsavimas. Galiausiai įstatymą turės pasirašyti prezidentas Vladimiras Putinas.

Įstatymo projekte perspėjama, kad užsienio slaptosios tarnybos ir „teroristinės organizacijos“ domisi Rusijos karių veikla, ypač tų, kurie tarnauja Sirijoje. Šioje šalyje Rusija nuo 2015 metų vykdo karinę intervenciją, kuria remia sirų prezidentą Basharą al Assadą (Bašarą Asadą).

Projekte nurodoma, kad internete paskelbta ar žiniasklaidai suteikta informacija galėtų būti panaudota formuojant „blogesnį požiūrį į Rusijos vyriausybės politiką“.

Įstatymą pažeidusius karius būtų galima atleisti pirma laiko.

Elementarūs mobilieji telefonai be kamerų nebus uždrausti, be to, kariai galės toliau naudotis mobiliaisiais telefonais ne tarnybos metu, valstybinei naujienų agentūrai TASS sakė Gynybos komiteto pirmininko pirmasis pavaduotojas Andrejus Krasovas.