Prancūzų policija konfiskavo 20 tonų suvenyrinių Eifelio bokštų

Už penkis nedidelius metalinius suvenyrus tokių vietų kaip Luvro muziejus ar tikrasis Eiffelio bokštas prieigose prašoma vieno euro. Dažniausiai jais prekiauja migrantai iš Afrikos, su policija žaidžiantys „katės ir pelės“ žaidimą.

Per bendrą policijos ir Prancūzijos imigracijos tarnybos tyrimą buvo surengti reidai trijų kinų didmenininkų patalpose; jie įtariami importavę tuos suvenyrus ir tiekę juos prekybininkų tinklui Paryžiuje.

Iš sandėlių ir trijų parduotuvių Paryžiaus regione pirmadienį ir antradienį buvo konfiskuota daugiau kaip 1 000 dėžių – iš viso 20 tonų – miniatiūrinių Eiffelio bokštų, AFP pranešė vienas saugumo šaltinis, patvirtinęs laikraštyje „Le Parisien“ pasirodžiusią informaciją.

Be to, per operaciją pareigūnai suėmė devynis asmenis.