Prancūzijos teismas skyrė ultradešiniųjų lyderei psichiatrinę ekspertizę

Šias šiurpias nuotraukas tinkle „Twitter“ ji paskelbė 2015 metų gegužę, praėjus kelioms savaitėms po to, kai per IS džihadistų atakas Paryžiuje žuvo 130 žmonių.

50 metų Nacionalinio sambūrio (buvusio Nacionalinio fronto) lyderė, pernai pralaimėjusi Emmanueliui Macronui (Emanueliui Makronui) prezidento rinkimuose, dėl šių nuotraukų neteko savo teisinės neliečiamybės ir buvo apkaltinta „terorizmą ar žmogaus orumą žeminančių“ žinučių platinimu.

Ketvirtadienį politikė tviteryje paskelbė gauto teismo nurodymo atlikti psichinę ekspertizę nuotrauką.

Rugsėjo 11 dienos teismo nutartyje reikalaujama „kuo griečiau“ atlikti šią ekspertizę ir nustatyti, ar politikė „gali suprasti pastabas ir atsakinėti į klausimus“.

„Tai – beprotybė, – piktinosi teisininkės išsilavinimą turinti M. Le Pen. – Šis režimas iš tiesų pradeda gąsdinti“.

M.Le Pen leido suprasti, kad jai iškelta byla yra dalis vyriausybės plano ją diskredituoti.

„Galvojau, kad viskas baigėsi. Bet ne! Už tai, kad tviterio žinutėse pasmerkiau „Daesh“ (IS) žiaurumus, „teisingumo sistema“ skiria man psichiatrinę ekspertizę! Kaip toli jie nueis?“, – piktinosi ji.

Žiaurias nuotraukas M. Le Pen paskelbė atsakydama vienam prancūzų žurnalistui, palyginusiam IS su jos partija.

Vienoje iš nuotraukų buvo matyti IS nužudyto JAV žurnalisto Jameso Foley (Džeimso Foulio) kūnas be galvos, kitoje – tanko traiškomas vyras oranžinės spalvos kombinezonu, o trečioje – narve uždarytas ir gyvas sudegintas Jordanijos pilotas.

Prie socialiniame tinkle paskelbtų nuotraukų buvo prierašas „Tai yra „Daesh“ (arabiškas „Islamo valstybės“ akronimas).

Kiek vėliau, paprašius nužudyto amerikiečio žurnalisto šeimai, kraštutinių dešiniųjų lyderė ištrynė jo nuotrauką. Ji tvirtino nežinojusi, kas buvo pavaizduotas toje fotografijoje.

Jeigu teismas pripažins M. Le Pen kaltę, jai grės iki trejų metų laisvės atėmimo bausmė ir 75 tūkst. eurų bauda.