Prancūzijos Senatas pritarė ginčytinam prieglobsčio įstatymui

Prezidentas Emmanuelis Macronas naujuoju įstatymu siekia paspartinti prieglobsčio procedūras ir pabėgėlių išsiuntimus.

Aukštieji parlamento rūmai po pirmojo svarstymo pritarė projektui 197 balsais „už“ ir 139 „prieš“. Remiantis įstatymu, terminas prieglobsčio prašymui pateikti bus sutrumpintas nuo 120 iki 90 dienų. Be to, prieglobsčio prašymus ateityje reikės išnagrinėti per šešis mėnesius, o ne per vidutiniškai 11, kaip yra dabar.

Konservatyvi dauguma Senate balsavo už tolesnius sugriežtinimus. Iš imigrantų, pavyzdžiui, būtų atimtas leidimas gyventi šalyje, jei jie kels „didelį pavojų“ viešajai tvarkai.

Prieglobsčio įstatymas prieštaringai vertinamas ir E. Macrono partijoje „La Republique en Marche“. Daug deputatų laiko jį nesuderinamu su pagrindinėmis teisėmis. Prieš baigiamąjį balsavimą parlamente dabar planuojama taikinimo procedūra tarp Senato ir Nacionalinės Asamblėjos.

Pabėgėlių politika bus pagrindinė tema ir ketvirtadienį Briuselyje prasidėsiančiame ES viršūnių susitikime.