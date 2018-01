Prancūzijos Alpėse dėl didžiulio snygio iš kalnų namelių evakuoti turistai

„Situacija – neįprasta: per vos 45 dienas iškrito penkių mėnesių kritulių norma“, – naujienų agentūrai AFP sakė Šamoni kurorto meras Ericas Fournier (Erikas Furnjė). Pasak jo, tiek daug sniego iškrinta „kas 15 metų“.

Iki vidurdienio buvo susisiekta su daugiau kaip 1 000 gyventojų, sakė meras.

„Prašome jų likti viduje ir uždaryti langines toje pusėje“, kur gali užgriūti sniego lavinos, pridūrė E. Fournier.

Dauguma kelių, vedančių iš Šamoni į Šveicariją, buvo uždaryti, dėl to buvo izoliuoti keli kaimai. Be to, slidinėjimo kurorte neveikė keltuvai.

Aukščiausios Europos viršukalnės Monblano, Araviso bei Šablė kalnynų apylinkėse sniego lavinų grėsmė vertinama penkiais balais.

Aukštesniuose lygiuose negu įprasta susikaupus didžiulėms sniego masėms per šlapdribą, sniegas tankėja ir tampa labai sunkus; dėl to gresia lavinos.

„Nuo 2008 metų, kai tapau meru, dabar pirmą kartą turėjau imtis evakavimo priemonių“, – sakė E. Fournier.