Praėjus penkiems mėnesiams po rinkimų Irakas turi naują premjerą

Praėjus daugiau kaip penkiems mėnesiams po parlamento rinkimų Irakas turi naują premjerą. Parlamentarai ketvirtadienio rytą Bagdade pritarė šiitų politiko Adelo Abdulo-Mahdžio kandidatūrai. Po to jis ir 14 ministrų davė priesaiką.

Vis dėlto svarbūs postai kabinete kol kas liko neužimti. Tarp jų yra vidaus reikalų, gynybos ir teisingumo ministrų pareigybės.

Irakiečiai naują parlamentą rinko gegužės 12-ąją. Tačiau po to vyriausybės formavimas užsitęsė kelis mėnesius, be kita ko, kilus ginčams dėl kaltinimų balsavimo rezultatų klastojimu. Po karinės pergalės prieš „Islamo valstybės“ (IS) džihadistus sugriautų šalies regionų atstatymas dėl politinio paralyžiaus pastaruoju metu praktiškai nejudėjo į priekį.

A. Abdulas Mahdis pakeičia šiitų politiką Haidarą al Abadį, kurio kadenciją ženklino karas su IS. Naujasis premjeras anksčiau yra buvęs viceprezidentas, naftos ir finansų ministras. A. Abdulas Mahdis prieš kurį laiką priklausė šiitų partijai, turinčiai ryšių su Iranu, tačiau jis garsėja kaip sekuliarus politikas.