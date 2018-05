Parlamentarai: Britanija „pro pirštus“ žiūri į „nešvarius“ Rusijos pinigus

Britų parlamentarai pirmadienį paragino vyriausybę imtis griežtų veiksmų dėl „nešvarių“ Rusijos pinigų, plūstančių per Londoną, ir perspėjo, kad „žiūrėjimas pro pirštus“ gali pakirsti jos griežtą poziciją Maskvos atžvilgiu.

Po buvusio rusų šnipo apnuodijimo Anglijoje nervus paralyžiuojančia medžiaga, dėl kurio kaltinama Maskva, britų ministrė pirmininkė Theresa May (Tereza Mei) išvarė iš šalies rusų diplomatus ir pažadėjo naujas priemones prieš žmogaus teisių pažeidėjus, be to, griežtai kritikavo Rusijos agresiją kitur.

Tačiau Bendruomenių Rūmų Užsienio reikalų komitetas savo ataskaitoje nurodė: „Prezidentui (Vladimirui) Putinui ir jo sąjungininkams tai nesutrukdė tęsti „įprastos veiklos“ slepiant ir plaunant savo „nešvarų“ turtą Londone.“

Ataskaitoje raginama imtis griežtesnių veiksmų prieš asmenis, susijusius su Kremliumi. Didžioji Britanija kviečiama pasinaudoti finansų centro vaidmeniu ir skatinti pasaulinius veiksmus naikinant esamo sankcijų režimo spragas.

„Nėra pateisinimo JK žiūrėti pro pirštus, kaip prezidento Putino kleptokratai ir žmogaus teisių pažeidėjai per Londoną išplautus pinigus naudoja mūsų draugams papirkinėti, mūsų aljansams silpninti ir tikėjimui mūsų institucijomis griauti“, – sakė komiteto pirmininkas Tomas Tugendhatas (Tomas Tjugendhatas).

Jis pridūrė: „JK privalo aiškiai parodyti, kad korupcija, ateinanti iš Kremliaus, nebėra laukiama mūsų rinkose ir kad mes veiksime. Privalome vieningai stengtis žodžius paremti darbais – Sityje, per vyriausybės politiką ir tarp sąjungininkų JAV, G-7 („Didžiajame septynete“) ir ES.“

Kaip dviprasmiško Didžiosios Britanijos požiūrio pavyzdys ataskaitoje nurodytas su Kremliumi susijusios energetikos ir aliuminio milžinės „En+ Group“ Londono vertybinių popierių biržoje (LSE) pernai surengtas pradinis viešas akcijų platinimas (IPO), kurį organizuojant dalyvavo ir bankai „VTB Capital“ bei „Gazprombank“, nors jiems yra skirtos sankcijos.

Paminėta ir tai, kad šių metų kovo 16 dieną, praėjus vos dviem dienoms po to, kai vyriausybė paskelbė dėl Sergejaus Skripalio apnuodijimo Solsberyje išvaranti 23 rusų diplomatus, Rusija Londone išplatino euroobligacijų emisiją. Beje, organizuojant šios emisijos platinimą taip pat dalyvavo „VTB Bank“.

Parlamentas neseniai sutiko intensyvinti veiksmus prieš neteisėtais būdais įgytą turtą ir pritarė naujam "Magnitskio įstatymui", pagal kurį vyriausybė gali skelbti sankcijas asmenims už žmogaus teisių pažeidimus.

Ministrai taip pat įsipareigojo sudaryti turto Britanijoje turinčių užsienio kompanijų savininkų registrą, bet parlamentarai apgailestavo, kad šis žingsnis buvo atidėtas.