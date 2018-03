Pakistanietė M. Yousafzai ruošiasi išleisti knygą apie pabėgėlius

Leidykla „Little, Brown Books for Young Readers“ naujienų agentūrai „The Associated Press“ pirmadienį sakė, kad M. Yousafzai knyga „We Are Displaced“ (Esame perkeltieji) pasirodys rugsėjo 4 dieną.

Joje pakistanietė dalinsis savo patirtimi ir pasakos kitų žmonių iš pabėgėlių stovyklų istorijas.

Dvidešimtmetė, kuriai talibai peršovė galvą už agitavimą dėl mergaičių švietimo jos gimtajame Pakistane, sako siekianti parodyti, kad „humaniškumas yra svarbiau už statistiką“.

Nobelio taikos premiją už vaikų teisių gynimą M. Yousafzai gavo 2014 metais, būdama 17-metė. Ji buvo įvertinta už savo pastangas užtikrinti mergaičių teisę į švietimą savo šalyje ir tapo jauniausia šio prestižinio apdovanojimo laureate.

M. Yousafzai taip pat išleido didelio skaitytojų dėmesio sulaukusią autobiografinę knygą „Aš esu Malala“ (I Am Malala).