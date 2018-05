Niujorko prokuroras atsistatydino įsiplieskus smurto prieš moteris skandalui

Tai sukrečiantis nuopuolis aukščiausiam valstijos teisėsaugos pareigūnui ir prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) oponentui, kurio įstaiga teisiniu keliu užginčijo virtinę šio respublikono administracijos sprendimų.

„Per kelias pastarąsias valandas man buvo mesti rimti kaltinimai, su kuriais griežtai nesutinku“, – sakė Ericas Schneidermanas (Erikas Šneidermanas).

„Nors šie kaltinimai nesusiję su mano profesine veikla ar įstaigos darbu, jie trukdys man šiuo kritiniu laikotarpiu vadovauti įstaigos darbui. Dėl šios priežasties atsistatydinu“, – sakė jis ir nurodė, kad atsistatydinimas įsigalioja nuo gegužės 8-osios darbo dienos pabaigos.

Kiek anksčiau E. Schneidermanas išplatino pareiškimą, kuriame tvirtino, jog nėra nieko užpuolęs ir neturėjęs lytinių santykių be kito asmens sutikimo.

Dvi iš moterų žurnalui sakė, kad E. Schneidermanas ne kartą joms smogė. Tai esą dažnai nutikdavo po išgertuvių, būnant lovoje, o moterys tam niekada nebuvo davusios sutikimo.

Abi moterys tvirtino, kad joms prireikė medikų pagalbos po to, kai sulaukė smūgių į ausį ir veidą, be to, buvo dusintos, rašo „The New Yorker“.

Pasak žurnalo, visos moterys tvirtina, kad smurtas prieš jas buvo panaudotas prieš jų valią.

Vasarį E. Schneidermanas iškėlė bylą kino studijai „The Weinstein Company“ už tai, kad ji nesiėmė veiksmų apsaugoti savo darbuotojas nuo ne vienerius metus trukusio Holivudo magnato Harvey Weinsteino (Harvio Veinsteino) seksualinio priekabiavimo, nors dėl jo nederamo elgesio buvo pateikta daugybė skundų.

Niujorko valstijos gubernatorius Andrew Cuomo (Endrius Kuomas) taip pat buvo pavedęs E. Schneidermanui „peržiūrėti“ 2015 metais Manhatano apygardos prokuroro priimtą sprendimą netraukti baudžiamojon atsakomybėn H. Weinsteino dėl seksualinio smurto.