Naujuoju JK „Brexit“ sekretoriumi tapo D. Raabas

Didžiosios Britanijos premjerė Theresa May (Tereza Mei) pirmadienį paskyrė 44 metų euroskeptiką, būsto reikalų jaunesnįjį ministrą Dominicą Raabą (Dominiką Rabą) naujuoju „Brexit“ sekretoriumi, praėjus kelioms valandoms po jo pirmtako Davido Daviso (Deivido Deiviso) atsistatydinimo.

„Karalienei buvo malonu patvirtinti parlamento nario Dominico Raabo paskyrimą išstojimo iš Europos Sąjungos valstybės sekretoriumi“, – sakoma Th. May biuro Dauningo gatvėje paskelbtame pranešime.

D. Davisas atsistatydino vėlai sekmadienį, pareiškęs, kad negali paremti Th. May plano šaliai kitais metais išstojus iš ES išlaikyti glaudžius prekybos ir priežiūros ryšius su bloku – vadinamojo švelnaus „Brexit“.

Jaunesnysis „Brexit“ ministras Steve'as Bakeris (Stivas Beikeris) taip pat atsistatydino, pirmadienį patvirtino Th. May biuras.

Šie atsistatydinimai sudavė dar vieną smūgį problemų prislėgtai lyderei, vos dvi dienos po to, kai ji paskelbė, kad pagaliau suvienijo ilgai ginčų draskytą vyriausybę dėl savo plano išsiskyrimui su ES.

D. Davisas pirmadienį sakė manantis, kad Britanija derybose dėl išstojimo „atiduoda per daug ir per lengvai“. Pasak jo, Th. May planas kelia „bent jau prasto rezultato riziką“.

D. Daviso pasitraukimą sveikino „Brexit“ pritariantys konservatorių parlamentarai, jau seniai laikantys Th. May pernelyg linkusia į kompromisą su ES.

Kai kas nori jo atsistatydinimu pasinaudoti kaip tramplinu iššūkiui dėl lyderiavimo, bet D. Davisas sakė nenorintis, kad jo sprendimas taptų vienijančių šūkiu už Th. May nušalinimą.

„Man patinka Theresa May; manau, kad ji gera ministrė pirmininkė“, – sakė D. Davisas, bet pridūrė, jog jų nuomonės išsiskyrė dėl strategijos, ir išreiškė viltį, kad jo atsistatydinimas pasiųs signalą Europai nebedidinti spaudimo britams „Brexit“ derybose.

D. Davisas neragino kitų vyriausybės narių atsistatydinti ir sakė, kad yra unikalioje padėtyje, nes „Brexit“ sekretoriaus darbas yra „parduoti“ vyriausybės politiką.

„Turėčiau tai įvykdyti. Turėčiau daryti kažką, kuo netikiu, – transliuotojui BBC sakė jis. – Tai nelogiška padėtis ... Kiti neturi tokios pačios atsakomybės.“