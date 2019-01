Naujos sudėties JAV Kongresas susirinko į pirmą posėdį

Abu 116-o šaukimo JAV Kongreso rūmai, pasižymintys didžiausia socialine ir etnine įvairove per visą šalies istoriją, ketvirtadienį susirinko į pirmą posėdį.

Atstovų Rūmams ir vėl vadovaus pirmoji į pirmininko postą paskirta moteris, per lapkritį vykusius rinkimus demokratams užsitikrinus daugumą Kongreso žemuosiuose rūmuose su daugybe naujokų įstatymų leidėjų.

Jie pasiruošę mesti iššūkį prezidentui Donaldui Trumpui (Donaldui Trampui), respublikonams tebekontroliuojant Senatą.

Be to, tai yra pirmas Kongresas, susirinkęs per dalinį federalinių įstaigų uždarymą, besitęsiantį jau 13 dienų dėl prezidento reikalavimo skirti lėšų sienos statymui JAV ir Meksikos pasienyje.

Demokratų lyderė Atstovų Rūmuose Nancy Pelosi (Nensi Pelouzi) žada, kad Kongresas dirbs visiems amerikiečiams. Tačiau jos partija taip pat pasiruošusi mesti iššūkį D. Trumpui tyrimais, galinčiais sutrukdyti Baltųjų rūmų darbotvarkei.