Naujasis Meksikos prezidentas siūlo D. Trumpui sandorį dėl migracijos

„Aš pasiūliau susitarimą, kad per plėtros projektus Meksikoje atsirastų darbo vietų“, – po pokalbio telefonu su D. Trumpu pirmadienį tviteryje rašė A. M. L. Obradoras. Taip esą būtų sumažinta migracija ir padidintas saugumas.

Pusę valandos trukusį pokalbį naujasis Meksikos vadovas įvardijo kaip „pagarbų“. Pokalbį „nuostabiu“ pavadino ir D. Trumpas. Santykiai su A. M. L. Obradoru gali būti „labai geri“, – sakė jis reporteriams Baltuosiuose rūmuose. „Aš manau, kad jis mėgins padėti mums su siena“, – pridūrė D. Trumpas.

Buvęs Meksiko meras laimėjo sekmadienį vykusius prezidento rinkimus ir tapo pirmuoju kairės pakraipos Meksikos vadovu per pastaruosius dešimtmečius. Prie JAV vairo stojus D. Trumpui, Meksikos ir JAV santykiai labai pablogėjo: D. Trumpas ne kartą paniekinamai atsiliepė apie meksikiečius. Be to, jis nori pastatyti sieną tarp abiejų šalių.