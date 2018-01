NATO vadovas paragino Makedoniją išspręsti ginčą su Graikija dėl šalies vardo

„Džiaugiuosi jūsų vyriausybės noru ir ryžtu išspręsti šį klausimą“, – sakė J. Stoltenbergas per dvi dienas truksiantį vizitą Skopjė, tai pirmas toks NATO vadovo apsilankymas šalyje nuo 2014 metų.

Dvi valandas trukęs derybininkų posėdis trečiadienį Jungtinėse Tautose Niujorke yra „vertingas žingsnis“, sakė J. Stoltenbergas.

„Man, kaip ir visoms NATO sąjungininkėms, daug pasitikėjimo kelia neseniai padaryta pažanga, norėčiau paraginti jus pasinaudoti šia galimybe judėti į priekį.“

NATO narė Graikija blokavo Makedonijos pastangas prisijungti prie šio gynybinio bloko 2008 metais dėl ginčo siekiančio dar 1991-92 metus, kai iširo Jugoslavija.

Šios dvi šalys nesutaria dėl Makedonijos pavadinimo. Atėnai ginčija kaimynės teisę naudoti savo pavadinimą, nes tai esą gali reikšti teritorines pretenzijas į vadinamąjį Graikijos šiaurinį regioną.

Atėnai ir ES šią mažytę valstybę, neturinčią priėjimo prie jūros, pripažįsta jos laikinu pavadinimu – kaip Buvusiąją Jugoslavijos Respubliką Makedoniją (angl. The Former Yugoslav Republic of Macedonia, FYROM). Šiuo pavadinimu Makedonija buvo priimta ir į Jungtines Tautas.

Po derybų Niujorke, JT pasiuntinys Matthew Nimetzas (Metjus Nimecas) trečiadienį išreiškė viltį, kad 27 metus trunkančio ginčo dėl šios buvusios Jugoslavijos respublikos pavadinimo sprendimas yra ranka pasiekiamas.

Abi pusės atnaujino derybas šiuo klausimu, kai pernai metais pasikeitė Makedonijos valdžia ir po pirmalaikių rinkimų socialdemokratų partija pakeitė nacionalistinių pažiūrų Nikolos Grujevskio vedamus konservatorius.

Premjeras Zoranas Zajevas, su kuriuo J. Stoltenbergas turėtų susitikti vėliau ketvirtadienį, anksčiau šį mėnesį yra išreiškęs nuomonę, kad sprendimas galimai bus priimtas iki liepos mėnesio.

J. Stoltenbergas taip pat pagyrė Makedoniją dėl jos pastangų vykdyti reformas, pavyzdžiui, „ypatingą pažangą skatinti skaidrumą, atskaitomybę, peržiūrėti žvalgybos ir saugumo agentūras ir vykdyti teismų reformą“.