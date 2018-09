A. Merkel: Britanija vis dar nežino, ko nori iš derybų dėl „Brexit“

Tebevykstančių derybų sėkmė priklausys „didžiąja dalimi nuo to, ko iš tikrųjų nori Britanija, ir šis klausimas diskusijos metu nebuvo aiškiai išnagrinėtas“, per vieną verslo konferenciją Berlyne nurodė A. Merkel.

Vokietijos lyderė dar kartą išdėstė likusių 27 bloko valstybių narių poziciją, kad „neįmanoma priklausyti bendrajai rinkai, jei norima laikytis vos vieno jos principo ir nepaisyti trijų kitų“.

Briuselio nuomone, britų premjerė Theresa May (Tereza Mei) norėtų, kad jos šalis išsaugotų laisvosios prekybos su Bendrija privilegijas, nesilaikydama dar trijų ES bendrosios rinkos pagrindinių principų – laisvo žmonių, paslaugų ir kapitalo judėjimo per sienas.

Blokui penktadienį atmetus Th. May planą dėl „Brexit“, JK premjerė užsipuolė Briuselį ir pareiškė, kad jo nenoras siekti kompromiso yra „nepriimtinas“. Ji taip pat įspėjo, jog Londonas tebėra pasiruošęs pasitraukti iš derybų.

Th. May teigia, kad dėl Briuselio kaltės dialogas atsidūrė „aklavietėje“ likus vos kelioms savaitėms iki susitarimo patvirtinimo termino ir pusmečiui – iki Britanijos pasitraukimo iš bloko.

Per ES viršūnių susitikimą Zalcburge buvo pakelta kartelė dar vienu atžvilgiu – nuspręsta įšaldyti lapkritį numatytą specialųjį lyderių susitikimą, per kurį planuojama patvirtinti galimą Londono ir Briuselio susitarimą. Anot Bendrijos, toks susitikimas bus surengtas tik tuo atveju, jei kitą mėnesį per derybas bus pasiekta pažangos.

A. Merkel pareiškė, kad tas viršūnių susitikimas „veikiausiai“ įvyks, bet perspėjo, kad iki tol „laukia nuo šešių iki aštuonių savaičių truksiantis intensyvus darbas, kurio metu turėsime priimti politinių sprendimų“.

Anot jos, spalį vis dar gali būti pasiekta pažangos, bet tik tuo atveju, jei siūlymuose bus „kaip įmanoma konkrečiau suformuluota“, kokie ateityje bus ES ir Britanijos santykiai.

Priešingu atveju, perspėjo kanclerė, „pereinamasis laikotarpis gali būti per trumpas, kad pasiektumėme kokį nors priimtiną susitarimą“.

Th. May vyriausybė susiduria su vis didėjančiu spaudimu, nes valdantieji neturi stabilios daugumos parlamente ir gali pralaimėti balsavimą, kai ir jei pateiks įstatymų leidėjams galutinį susitarimą su Briuseliu.

Ministrų kabineto parengto plano dėl Britanijos pasitraukimo iš ES kritikai neseniai pradėjo „Kampaniją už „Brexit“ gelbėjimą“ (Save Brexit Campaign), agituodami už vadinamąjį kietą „Brexit“.

Naujausios nuomonių apklausos rodo, kad šalis tebėra daugiau ar mažiau susiskaldžiusi dėl „Brexit“ , tačiau yra požymių, kad nedidelė dauguma gyventojų dabar norėtų, jog Britanija pasiliktų ES.

Žada balsuoti prieš premjerės „Brexit“ susitarimą

Didžiosios Britanijos pagrindinė opozicinė Leiboristų partija antradienį pareiškė nepritarsianti ministrės pirmininkės Th. May siūlomam „Brexit“ susitarimui su Europos Sąjunga, kai dėl jo bus balsuojama parlamente.

Jei Jungtinė Karalystė ir ES pasieks susitarimą, jį iki Britanijos išstojimo turės atskirai patvirtinti visos Bendrijos valstybės narės. Jungtinėje Karalystėje tai turės būti padaryta parlamento balsavimu, o tai nežada nieko gero Th. May vyriausybei, nes ji neturi absoliučios daugumos.

Leiboristų atstovas „Brexit“ klausimais Keiras Starmeris (Kiras Starmeris) sakė, kad partija nepritars dabar Th. May siūlomam susitarimui, nes jis neatitinka šešių partijos nustatytų kriterijų, įskaitant dirbančiųjų teisių apsaugos užtikrinimą ir prieigos prie Europos rinkų išsaugojimą.

Anot K. Starmerio, Th. May derybos su Bendrija yra „chaotiškos ir silpnos“.

„Nebegalime toliau galvoti, kad ministrė pirmininkė gali grįžti su kokiu nors susitarimu, kurį jai pavyks sulipdyti, o mes visi privalėsime balsuoti už jį, koks baisus jis bebūtų, nes jei to nepadarysime, nutiks kažkas dar blogesnio“, – sakė K. Starmeris BBC.

Pasak jo, jei parlamentas atmes susitarimą, turėtų būti rengiami nauji rinkimai, nors neaišku, kas tokiu atveju lauktų „Brexit“ derybų.

Likus pusmečiui iki kovo 29 dieną numatyto Britanijos pasitraukimo iš ES, o deryboms dėl „skyrybų“ patekus į aklavietę, leiboristų lyderiai jaučia vis didesnį partijos narių spaudimą palaikyti idėją organizuoti antrą referendumą dėl šalies narystės Bendrijoje.

Antradienį leiboristų metinio suvažiavimo delegatai turėtų pritarti siūlymui, numatančiam tokią galimybę, tačiau tiesiogiai neraginančiam to daryti.

Britų vyriausybė pripažino – po „Brexit“ ES darbuotojai neturėtų būti prioritetizuojami

Th. May ministrų kabinetas pripažįsta, kad ES piliečiams darbo rinkoje po „Brexit“ neturėtų būti teikiamas prioritetas prieš piliečius iš kitų valstybių, antradienį skelbia britų žiniasklaida.

Ministrų kabinetas per susitikimą pirmadienį „vienbalsiai pritarė sistemai, kuri būtų pagrįsta darbuotojų įgūdžių vertinimu, o ne tautybe“, BBC pranešė neįvardijamas šaltinis, vėliau panašius straipsnius publikavo ir kiti britų leidiniai – „The Times“ ir „The Guardian“.

Piliečiai iš 27 kitų ES valstybių šiuo metu pagal Sąjungos laisvo judėjimo taisykles gali nevaržomai gyventi ir dirbti Jungtinėje Karalystėje, bet po „Brexit“ ši sistema nebegalios.

Vyriausybės patvirtintoje praėjusią savaitę paskelbtoje ataskaitoje rekomenduojama, kad ateityje ES ir ne ES valstybių gyventojams galiotų tos pačios imigracijos taisyklės, o pirmenybė būtų teikiama aukštos kvalifikacijos darbuotojams.

Ataskaitos autorius, migracijos komiteto narys ir ekonomikos profesorius Alanas Manningas (Alanas Meningas), apie savo siūlomą planą ministrų kabinetui pasakojo pirmadienį.

„Kabinetas pritaria, kad kuomet laisvas judėjimas pasibaigs, vyriausybė galės įvesti naują sistemą, kuri tarnaus JK interesams bei padės didinti produktyvumą“, – sakė Dauningo gatvės atstovė.

Manoma, kad pranešimą dėl ateities imigracijos taisyklių T. May sakys per kitą savaitę vyksiančią konservatorių partijos konferenciją, o konkretūs pasiūlymai turėtų būti pristatyti vėliau šiais metais.

Tačiau bet kokį imigracijos planą po „Brexit“ gali paveikti ateities Jungtinės Karalystės prekybos susitarimai.

Įmanoma, kad ES sieks išsikovoti prioritetinę sistemą savo darbuotojams mainais už tolesnę Jungtinės Karalystės prieigą prie vieningosios Europos rinkos, kitos šalys mainais už prekybos sutartis taip pat gali siekti lengvatinio vizų režimo.

T. May praėjusią savaitę prižadėjo, kad net jei „Brexit“ derybos su ES žlugs, šiuo metu Jungtinėje Karalystėje gyvenančių europiečių teisės „bus apsaugotos“.