Maskva paskelbė, kada ir kur įvyks V. Putino ir D. Trumpo susitikimas

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas per artėjantį vizitą Paryžiuje lapkričio 11 dieną susitiks su JAV vadovu Donaldu Trumpu (Donaldu Trampu), antradienį pranešė rusų lyderio atstovas Jurijus Ušakovas.

Per (JAV prezidento patarėjo nacionalinio saugumo klausimais Johno) Boltono (Džono Boltono) konsultacijas su mūsų užsienio politikos ir karine-politine komanda pasiektas išankstinis susitarimas dėl galimo abiejų prezidentų susitikimo Paryžiuje per renginius, skirtus paminėti Pirmojo pasaulinio karo pabaigą, o šį susitarimą mūsų prezidentas patvirtino per pokalbį su J. Boltonu“, – žurnalistams sakė J. Ušakovas.

Pasak jo, planuojama, kad po iškilmingų renginių Paryžiuje lapkričio 11-ąją „prezidentai surengs dvišalį susitikimą“.

J. Ušakovo teigimu, kiek truks tos derybos, priklauso nuo pačių D. Trumpo ir V. Putino.

„Tai bus normalus dvišalis susitikimas“, – pabrėžė Rusijos prezidento padėjėjas.

V. Putinas, antradienį susitikęs su J. Boltonu, aptarė galimybę tęsti dvišalį bendravimą aukščiausiu lygiu, nurodė J. Ušakovas.

„Be to, ir šiandienos susitikime su J. Boltonu čia, Kremliuje, buvo aptarti kai kurie tolesnių kontaktų aukščiausiu lygiu klausimai. Tačiau pirmiausia, kas dabar patvirtinta ir dėl ko susitarta – susitikimas Paryžiuje lapkričio 11-ąją“, – sakė jis.

J. Ušakovas pridūrė, kad V. Putinas ir D. Trumpas turės ir kitų galimybių susitikti, tačiau kol kas yra tik vienas konkretus susitarimas dėl derybų.

D. Trumpas nori susitikti su V. Putinu

JAV vadovas nori susitikti su Rusijos prezidentu, kai jie abu lapkričio 11 dieną atvyks į Paryžių dalyvauti Pirmojo pasaulinio karo pabaigos metinių minėjime, antradienį sakė JAV prezidento patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Johnas Boltonas (Džonas Boltonas).

„Manau, kad prezidentas Trumpas lauks (galimybės) pamatyti jus Paryžiuje, Paliaubų 100-ųjų metinių iškilmių užkulisiuose“, – Maskvoje susitikęs su V. Putinu pasakė J. Boltonas.

V. Putinas savo ruožtu atsakė: „Būtų naudinga tęsti tiesioginį dialogą su Jungtinių Valstijų prezidentu,.. pavyzdžiui, Paryžiuje, jei amerikiečių pusė tuo suinteresuota.“

Paskutinį kartą JAV ir Rusijos prezidentai buvo susitikę liepą Helsinkyje. Po šio susitikimo D. Trumpas sulaukė griežtos kritikos už tai, kad per daug nuolaidžiavo savo Rusijos kolegai.

J. Boltonas pirmadienį buvo susitikęs su keliais aukšto rango Rusijos pareigūnais, o antradienį įvyko jo derybos su V. Putinu.

JAV prezidento patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Maskvoje vieši D. Trumpui savaitgalį pareiškus, kad jis nori pasitraukti iš INF sutarties, prieš tris dešimtmečius pasirašytos tuomečio JAV prezidento Ronaldo Reagano (Ronaldo Reigano) ir paskutiniojo Sovietų Sąjungos lyderio Michailo Gorbačiovo.