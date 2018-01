M. Saakašvilis privalės naktimis būti namuose

Tokia priemonė Ukrainos prezidento Petro Porošenkos priešininkui galios nuo 22.00 iki 7.00 val. Be to, M. Saakašviliui uždrausta be prokuratūros ar teismo leidimo išvykti iš Kijevo.

Prokuratūra reikalavo namų arešto M. Saakašviliui visą parą. Politikas ir dešimtys teismo salėje buvusių jo šalininkų teismo sprendimą sutiko šūksniais „Gėda, gėda“. M. Saakašvilis sakė, kad tai ne teismas, o „perkamos bjaurybės“.

Sprendimas reiškia jo politinės veiklos apribojimą, kalbėjo jis. Jam uždrausta vykti į provinciją, rinkti žmones ir rengti demonstracijas. Nepaisant to, M. Saakašvilis žada tęsti savo protestus prieš P. Porošenką, kol šis bus nuverstas. Jis Ukrainos prezidentą, be kita ko, kaltina korupcija.

Prokuratūra savo prašymą praėjusį gruodį argumentavo tuo, kad 49 metų M. Saakašvilis su finansine parama iš Rusijos planuoja pučą Ukrainoje. Šis kaltinimus vadina politiškai motyvuotais. M. Saakašvilis laikinai buvo suimtas. Pirmosios instancijos teismas nurodė jį paleisti ir atmetė prokuratūros prašymą skirti jam namų areštą. Prokuratūra šį sprendimą apskundė.

Gruzija yra išdavusi M. Saakašvilio arešto orderį - jis kaltinamas piktnaudžiavimu valdžia. 2015 metais buvęs prezidentas persikėlė į Ukrainą, kur P. Porošenka paskyrė jį Odesos gubernatoriumi. Tačiau 2016-ųjų gale tarp jų kilo kivirčas. M. Saakašvilis apkaltino vyriausybę Kijeve nepakankamai kovojant su korupcija, atsistatydino iš gubernatoriaus pareigų ir nuo tada vykdo opozicinę veiklą Ukrainoje.