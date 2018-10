Lenkija mažina priklausomybę nuo Rusijos: pirks dujas iš JAV

Pasak PGNiG vadovo Piotro Wozniako (Piotro Vozniako), pagal šią sutartį, kurios finansinės sąlygos neskelbiamos, per metus Lenkija iš JAV nupirks 2 mln. tonų SGD.

Tokiam SGD kiekiui atgabenti prireiks 25 tanklaivių reisų kasmet, o išdujinus tai sudarys 2,7 mlrd. kubinių metrų dujų per metus.

„Šiandien galime užbaigti savo darbą dėl mūsų dujų sektoriaus suverenumo, saugumo ir konkurencingumo didinimo“, – trečiadienį Varšuvoje žurnalistams sakė Lenkijos premjeras Mateuszas Morawieckis (Mateušas Moraveckis). Jis pridūrė, kad susitarimas padės mažinti Lenkijos priklausomybę nuo Kremliaus remiamos Rusijos energetikos milžinės „Gazprom“.

JAV ambasadorė Lenkijoje Georgette Mosbacher (Džordžet Mosbaker) žurnalistams sakė, kad kontraktas yra Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) administracijos pastangų paversti JAV „didžiausia pasaulyje SGD eksportuotoja“ dalis.

P. Wozniakas pabrėžė, jog SGD bus pristatomos pagal formulę „Free on Board“ (FOB), o tai reiškia, kad krovinio pristatymo į laivą išlaidas dengia pardavėjas. Be to, FOB suteikia galimybę pirkėjui skubiai apsispręsti dėl kiekvieno krovinio – nukreipti į Lenkiją ar perparduoti tarptautinėje rinkoje.

PGNiG skelbia, jog SGD bus tiekiamos iš dviejų „Venture Global LNG“ gamyklų Meksikos įlankos pakrantėje – 10 mln. tonų metinio pajėgumo „Venture Global Calcasieu Pass LNG“ ir dukart didesnio pajėgumo „Venture Global Plaquemines LNG“, kurios pradės veikti atitinkamai 2022 ir 2023 metais. Kaip tik tuo metu turi baigtis dabartinis Varšuvos kontraktas su „Gazprom“ dėl 10 mlrd. kub. metrų gamtinių dujų tiekimo per metus.

JAV ir Kataro SGD, taip pat norvegiškų dujų dalis Lenkijos dujų importo struktūroje šiemet išaugo iki maždaug penktadalio.

Pernai Lenkija sudegino 19,1 mlrd. kubų dujų, iš jų 11,1 mlrd. kubų – rusiškų. Vidaus ištekliai patenkina maždaug ketvirtadalį jos rinkos.

Varšuva taip pat domisi importu iš Norvegijos ir Kataro.

Kontrakto su „Venture Global LNG“, dėl kurio iš pradžių buvo sutarta birželį, vertė nenurodoma.

Nauja sutartis su JAV pasirašyta kitą dieną po to, kai PGNiG pateikė skundą Europos Sąjungos aukščiausios instancijos teismui dėl prieštaringai vertinamo Europos Komisijos susitarimo sureguliuoti antimonopolinę bylą prieš „Gazprom“.

Rytinės ES narės, tokios kaip Lenkija, tvirtino, kad Rusijos dujų monopolininkas daug metų piktnaudžiavo dominuojančia padėtimi Rytų ir Vidurio Europos šalių rinkoje, bet pagal gegužę sudarytą susitarimą „Gazprom“ išvengia milijardų eurų baudų.

Šis susitarimas su ES buvo sudarytas Rusijos dujų milžinei sutikus su orientacinėmis kainomis Rytų Europoje, palyginti su kainomis likusioje Europos dalyje, ir atsisakius išlygų, varžančių klientų vykdomą dujų reeksportą.

Tačiau PGNiG antradienio pareiškime teigia, kad „Gazprom“ „nesiliovė pažeidinėjęs ES teisės“ ir kad pagal susitarimą ši bendrovė gali „toliau pūsti dujų kainas savo gavėjams centrinėje ir Rytų Europoje“.

EK tyrimą dėl galimų „Gazprom“ pažeidimų aštuoniose Vidurio ir Rytų Europos šalyse Lietuvos iniciatyva pradėjo 2011 metais. 2015-ųjų balandį EK buvo pareiškusi, kad Rusijos dujų koncernas galėjo nustatyti nesąžiningas dujų kainas bei piktnaudžiauti savo padėtimi.

Visos šios aštuonios šalys siekia mažinti savo priklausomybę nuo „Gazprom“ ir diversifikuoti tiekėjus.

Antradienį buvęs lenkų gynybos ministras Antonis Macierewiczius (Antonis Macerevičius) pareiškė, kad Rusija ir Vokietija, tiesdamos dujotiekį „Nord Stream 2“, „veržia kilpą“ ant Lenkijos kaklo, norėdamos priklausomomis paversti ir Varšuvą, ir visą Europą. Be to, politikas sakė, kad Lenkijos vienintelis ir pagrindinis sąjungininkas yra Vašingtonas.