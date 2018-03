Latvijoje pradėtas tyrimas dėl V. Putino dukterų sąskaitų

Jo teigimu, toks tyrimas gali užtrukti kelias savaites.

„Čia negalima pulti į kraštutinumus. Jeigu žmogui netaikomi jokie apribojimai, jis turi teisę atsidaryti sąskaitą Latvijos banke, įskaitant ir Rusijos prezidento dukteris, jeigu jų nėra sankcijų sąraše. Kitas reikalas, jeigu tai vyksta per kažkokias kompanijas, jeigu yra kažkoks šešėlinis verslas ir kiti dalykai, neištirti lėšų legalizavimo požiūriu“, – sakė P. Putninis.

Amerikiečių žurnalas „Mother Jones“ anksčiau paviešino knygos („Russian Roulette: The Inside Story of Putin's War on America and the Election of Donald Trump“) apie tariamą Rusijos kišimąsi į 2016 metų JAV prezidento rinkimus ištraukas, kuriose užsimenama, kad Rusijos prezidento dukterys esą turi slaptų sąskaitų Latvijoje.