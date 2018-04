Kuriose srityse moterų atlyginimai labiausiai skiriasi nuo vyrų?

Įmonės, turinčios daugiau nei 250 darbuotojų, turėjo nurodyti vidutinį moterų ir vyrų algų skirtumą. Paaiškėjo, kad vidutinis darbo užmokesčio skirtumas siekė 9,7 proc. Iš įmonių, kurios pateikė savo duomenis, 78 proc. daugiau mokėjo vyrams, 14 proc. – moterims, o 8 proc. nurodė, kad skirtumo tarp lyčių darbo užmokesčio nėra.

Viena iš populiaresnių įmonių, kurioje juntamas didžiausias atlyginimų skirtumas, – skrydžių bendrovė „Ryanair“: jų algų skirtumas tarp vyrų ir moterų – 71,8 proc. Tuo tarpu, vienose didžiausių įmonių, tokių kaip „KFC“, „Matalan“, „Starbucks“, „Costa“, „McDonal‘s“ ir „Primark“ darbo užmokesčio skirtumo tarp lyčių nėra.

Pastebėta, kad atlyginimų skirtumas egzistuoja visose darbo srityse, o didžiausias užmokesčio skirtumas rastas statybų, finansų, draudimo, švietimo, kasybos ir komunikacijos srityse. Taip pat pastebėta, kad skirtumas juntamas ne tik vertinant darbo užmokesčius, bet ir skiriamų premijų dydžius.

Vis dėlto, labdaros organizacija „Fawcett Society“, kovojanti už lyčių lygybę, teigia, kad rasti rezultatai suteikia galimybę darbuotojams kalbėtis apie savo darbo užmokestį su kolegomis ir sužinoti, kiek uždirba jie. „Pagaliau moterys supranta, kad turi teisę kalbėtis apie užmokestį ir kad jų nutildyti niekas negali“, – sakė labdaros vadovė Sam Smethers. Jos teigimu, sužinojusios, kiek uždirba jų kolegos, moterys gali kovoti su algų nelygybe.

Britanijos pramonės konfederacijos (CBI) vadovė Carolyn Fairbairn teigė, kad tai yra puiki proga įmonėms vykdyti pokyčius. Vis dėlto, ji perspėjo, kad pačios įmonės negali panaikinti skirtumo: „Atlyginimų skirtumai dažniausiai priklauso ne nuo darbo vietos, tad ilgalaikiams pokyčiams būtinas įmonių ir vyriausybės bendradarbiavimas“.

Tyrimo, kurį atliko labdaros organizacija „Business in the Community“, metu nustatyta, kad 92 proc. dalyvavusių moterų naudotų duomenis apie užmokesčio skirtumus tarp lyčių, jei rinktųsi tarp dviejų potencialių įdarbinimo vietų. Taip pat nustatyta, jog daugiau nei pusė moterų rinktųsi įmonę su mažiausiu algų skirtumu arba tą, kuri labiausiai siekia tikslo skirtumą panaikinti.

Kovotoja už lyčių lygybę ir „Business in the Community“ narė Chloe Chambraud sakė, kad įmonių vadovai turi suprasti faktorius, kurie daro įtaką darbo užmokesčio skirtumui, o taip pat ir moterų grupes, kurios labiausiai nuo to kenčia. „Darbdaviai turi spręsti nelygybės priežastis: mažinti šališkumą, didinti įdarbinimo, įvertinimo ir paaukštinimo procesų skaidrumą, kad užtikrintų lankstų moterų ir vyrų darbą. Jos taip pat turi suteikti finansiškai perspektyvius tėvystės atostogų paketus, – teigė C. Chambraud. – Tik tada galėsime užtikrinti abiejų lygybę ir darbe, ir namuose.“