Kuboje lankysis pirmasis Britanijos karališkosios šeimos narys

Jungtinės Karalystės sosto įpėdinis Velso princas ir jo žmona Kornvalio kunigaikštienė Camilla (Kamila) keturias dienas viešės Kuboje per platesnę kelionę po Karibų regioną, pranešė jo oficialioji rezidencija - Klarenso rūmai.

Kelionė baigsis kovo 29-ąją - planuojamą Britanijos išstojimo iš Europos Sąjungos dieną.

Karališkoji pora neplanuoja susitikti su velionio Kubos komunistinės revoliucijos lyderio Fidelio Castro (Fidelio Kastro) broliu Rauliu Castro (Rauliu Kastro), bet gali pasimatyti su garsaus muzikos ansamblio "Buena Vista Social Club" nariais.

Vizitas Kuboje kovo 24–27 dienomis, rengiamas Britanijos vyriausybės prašymu, "pabrėš stiprėjančius dvišalius ryšius su JK ir atkreips dėmesį į kai kuriuos kultūrinius ryšius tarp abiejų šalių", nurodė Klarenso rūmai.

Britanijos valstybės vadovė Elizabeth II (Elzbieta II), kuriai dabar 92-eji, nebuvo išvykusi iš šalies nuo 2015 metų, taigi, pagrindinį atstovavimo Jungtinei Karalystei vaidmenį perima princas Charlesas ir Camilla, taip pat monarchės vaikaičiai - princai Williamas (Wiljamas) ir Harry (Haris).

Per kelionę, prasidėsiančią kovo 17-ąją, Velso princas ir jo sutuoktinė planuoja dalyvauti daugiau 50-yje susitikimų dešimtyje salų, įskaitant Kubą.

Karališkoji pora taip pat aplankys Sent Lusiją, Barbadosą, Sent Vinsentą ir Grenadinus, Sent Kitsą ir Nevį bei Grenadą, kad pabrėžtų monarchijos ryšius su šiomis valstybėmis.

Jos yra tarp 16 šalių, kurių formali vadovė yra karalienė Elizabeth.

Paskutinė kelionės stotelė bus Kaimanų Salos - Jungtinės Karalystės valda.

Klasikiniai automobiliai ir kubietiški ritmai

Per vizitą Kuboje Charlesas ir Camilla aplankys Havaną ir salos pietinę pakrantę.

Be to, jie planuoja susitikti su grupe klasikinių britiškų automobilių savininkų ir aplankyti vieną muzikos studiją, kur turėtų susitikti su "Buena Vista Social Club" nariais.

"Princo ir kunigaikštienės" vizitas pabrėš kultūrinius ir akademinius ryšius, sąsajas tarp JK ir Kubos žmonių, taip pat gvildens svarbias temas, tokias kaip menai, jaunimo verslumas, paveldo atkūrimas ir tvarus žemės ūkis", - sakoma Klarenso rūmų pranešime.

Karališkoji pora bus garbes svečiai per oficialią vakarienę, rengiamą Kubos prezidento Miguelio Diazo-Canelio (Migelio Diaso-Kanelio), pernai balandį perėmusio šalies vairą iš Raulio Castro.

Anksčiau šį mėnesį Camilla patvirtino vyksianti į Kubą, bet pripažino "nesanti itin tikra", ar šio regiono virtuvė jai tiks.

Karališkosios poros privataus sekretoriaus pavaduotojas Scottas Furssedonnas-Woodas (Skotas Fersdonas-Vudas) sakė, kad jie abu "laukia visokių dalykų Kuboje".

"Tarp šių dalykų neabejotinai yra muzika, šokiai ir maistas. Esu tikras, kad jie tikisi paragauti vietos produktų", - pridūrė jis.

Kubos užsienio reikalų ministerija pasveikino šį pranešimą žinutėmis socialiniuose tinkluose.

"Būsite laukiami mūsų šalyje", - sakoma ministerijos "Twitter" paskyroje.

Tuo metu Britanijos URM atstovas nurodė: "Tai yra dalis mūsų ilgalaikės suartėjimo su Kuba strategijos ir atviro bei tiesaus dialogo dėl mus skiriančių klausimų, tokių kaip žmogaus teisės, bet taip pat pat angažavimasis dėl pažangos mums rūpimose srityse."