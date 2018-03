Kriptovaliutų rinkose – nuosmukis

„Praėjusios savaitės rezultatai pirkusiems populiariausias pasaulyje kriptovaliutas nebuvo džiaugsmingi, priešingai nei tiems, kurie fiksavo pelną iš kriptovaliutų vertės sumažėjimo“, - rašoma apžvalgoje.

Analitikų teigimu, kritimą labiausiai paskatino praėjusią savaitę nuskambėję JAV vertybinių popierių ir biržos komisijos pareiškimai apie tai, kad skaitmeninis turtas, kuris turi vertybinio popieriaus požymių, turėtų būti registruojamas komisijoje.

Apžvalgoje taip pat primenama, kad Japonijos finansinių paslaugų agentūros pritaikė sankcijas reikalavimų neatitinkančioms „Bit Station” ir FSHO kriptovaliutų keitykloms.

Per savaitę bitkoinas dolerio atžvilgiu susilpnėjo 16,21 proc., eteirumas dolerio atžvilgiu susilpnėjo 14,90 proc., o riplas susilpnėjo 14,95 proc.

Praėjusią savaitę finansų rinkoms įtaką darė ir politiniai pranešimai apie galimus importo mokesčius bei prekybos karus.

Anot analitikų, nepaisant griežtų pranešimų dėl importo mokesčių, pasaulio akcijų rinkose vyravo pozityvios nuotaikos ir visi svarbiausi pasaulio indeksai savaitę užbaigė fiksuodami teigiamus rezultatus.

JAV akcijų indeksas praėjusią savaitę sustiprėjo 3,25 proc., „S&P 500“ - 3,54 proc., o „Nasdaq 100“ - 4,26 proc.

Tuo metu Europoje indeksai taip pat stiprėjo. Didžiosios Britanijos „Fitse 100“ fiksavo 2,19 proc. pakilimą, Vokietijos „DAX“ - 3,36 proc., Prancūzijos „CAC 40“ - 2,68 proc. pakilimą. Tuo metu Lietuvos „OMX Vilnius“ stiprėjo nežymiai - 1,06 proc.

Tuo metu Japonijos „NIKKEI 225“ indeksas praėjusią savaitę sustiprėjo 3,77 proc., o Kinijos „SHANGHAI 50“ - 2,08 proc.

Apžvalgoje rašoma, kad Europos centrinis bankas (ECB) nepakeitė palūkanų normų, taip pat iš pranešimo dingo sakinys apie tai, kad, prireikus, bus galima imtis papildomo skatinimo. Po šio pranešimo euras JAV dolerio atžvilgiu sustiprėjo 0,06 proc.

Tuo metu Didžiosios Britanijos svaras per savaitę sustiprėjo 0,14 proc., doleris Japonijos jenos atžvilgiu sustiprėjo 0,27 proc., doleris Šveicarijos franko atžvilgiu sustiprėjo 1,02 proc.

Tuo metu euras svaro atžvilgiu susilpnėjo 0,22 proc., tačiau 0,13 proc. sustiprėjo Japonijos jenos atžvilgiu.

Apžvalgoje cituojama Tarptautinė energetikos agentūra, kuri teigia, kad pasaulinė naftos gavyba per artimiausius penkerius metus, tikėtina, padidės maždaug 6,4 mln. barelių per dieną ir pasieks 107 mln. barelių per dieną.

BRENT nafta praėjusią savaitę atpigo 0,67 proc., JAV nafta atpigo 0,97 proc.

Auksas minimu laikotarpiu atpigo 0,05 proc., o sidabras pabrango 0,40 proc. Tuo metu dujos pabrango 1,31 proc.

„RoboMarkets“ pateikta informacija nėra patarimas pirkti, parduoti ar kitaip disponuoti finansinėmis priemonėmis ir yra tik informacinio pobūdžio.