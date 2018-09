Krentant V. Putino populiarumui, Rusija pristato naują prezidento šou

Pirmoje, sekmadienį transliuotoje laidoje ilgametis lyderis buvo parodytas grybaujantis Sibire ir susitinkantis su šachtininkais bei moksleiviais.

Prezidentas ir taip dominuoja valstybinių televizijų žinių laidose, bet „Rossija 1“ valandos trukmės laida „Maskva. Kremlius. Putinas“ jo veiklą parodo nauju formatu.

Šou, apie kurį anksčiau nebuvo skelbta, pradedamas rodyti rekordiškai sumažėjus rusų pritarimui V. Putino darbui. Reitingų smukimą nulėmė itin nepopuliari pensijų reforma, paskatinusi tūkstančius rusų išeiti į gatves protestuoti.

„Tai (valstybinės televizijos kompanijos) VGTRK, o ne Kremliaus projektas“, – pirmadienį sakė V. Putino atstovas Dmitrijus Peskovas.

„Mums svarbu, kad informacija apie prezidentą ir jo darbotvarkę būtų pateikiama tiksliai ir be iškraipymų“, – sakė jis.

D. Peskovas pridūrė, kad pats V. Putinas neplanuoja dalyvauti laidoje.

Tačiau pirmoje laidoje dalyvavo D. Peskovas, kuris davė interviu Kremlių remiančiam vedėjui Vladimirui Solovjovui ir gyrė V. Putino asmeninius bei profesinius pasiekimus.

„Putinui patinka ne tik vaikai, jam apskritai patinka žmonės. Jis labai žmogiškas“, – žiūrovams sakė Rusijos prezidento atstovas.

Didelėje laidos dalyje buvo giriama V. Putino pozicija dėl prieštaringai vertinamos pensijų reformos, kuri jau kelios savaitės yra svarbiausia šalies naujiena.

Praėjusią savaitę V. Putinas per vieną iš retų kreipimųsi per televiziją pasiūlė virtinę priemonių pensijų sistemos reformoms sušvelninti. Be kita ko, jis pasiūlė moterų pensinį amžių ilginti ne aštuoneriais, kaip planuota, bet penkeriais metais – iki 60 metų, bet bendrai vyriausybės planą palaikė.

D. Peskovas minimoje laidoje sakė, kad V. Putinas sprendimą kreiptis į šalies gyventojus priėmė „akimirksniu ir tiesiogine prasme kitą dieną mes (tą kreipimąsi) įrašėme“.

„Jis pats dėl to dirbo, iki paskutinės minutės viską koregavo“, – pridūrė atstovas.

Vienas vyriausybės pareigūnas laidoje žiūrovams sakė, kad V. Putinas „prisiėmė atsakomybę už ateities kartas“.

Sekmadienį tūkstančiai žmonių visoje Rusijoje protestavo prieš pensijų reformą, nors V. Putinas ir paskelbė apie kelias nuolaidas.

Visuomenės pasitikėjimas V. Putino, kuris yra žadėjęs nedidinti pensinio amžiaus, prezidentavimu praėjusį mėnesį nukrito iki 64 proc. – nuo gegužės mėnesį užfiksuotų 80 proc., nurodo valstybinė visuomenės nuomonės tyrimo agentūra VCIOM.

Praėjusį kartą pritarimas jo darbui toks mažas buvo 2014 metų sausį, bet po kelių mėnesių jo populiarumas žaibiškai išaugo dėl Krymo atplėšimo nuo Ukrainos ir šio pusiasalio aneksijos.