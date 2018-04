Korėjų lyderiai prieš susitikimą pasisveikins prie karinės demarkacijos linijos

Susitikimo metu bus daug simbolizmo. Moon Jae-inas savo svečią pasveikins prie Korėjų sieną žyminčių betono blokų Demilitarizuotojoje zonoje, sakė Pietų Korėjos prezidentūros sekretoriato vadovas Im Jong-seokas (Im Čensekas).

Kai Kim Jong Unas žengs per demarkacijos liniją, jis taps pirmuoju Šiaurės Korėjos lyderiu, atvykusiu į Pietų Korėją po Korėjos karo pabaigos prieš 65 metus.

Tai bus tik trečias Korėjų viršūnių susitikimas, po 2000 ir 2007 metų susitikimų Pchenjane. Tai taip pat bus kol kas aukščiausias spartaus diplomatinių santykių gerinimo Korėjos pusiasalyje taškas – prieš nekantriai laukiamą Kim Jong Uno susitikimą su JAV prezidentu Donaldu Trumpu (Donaldu Trampu).

Itin svarbus darbotvarkės klausimas bus Šiaurės Korėjos branduolinis arsenalas. Valdant Kim Jong Unui, kuris valdžią iš savo tėvo paveldėjo 2011-aisiais, Pchenjanas darė sparčią pažangą ginklų technologijų srityje.

Pernai Šiaurės Korėja įvykdė savo šeštą ir kol kas galingiausią branduolinį bandymą ir paleido raketų, galinčių pasiekti JAV žemyninę dalį. Dar labiau įtampa išaugo Kim Jong Unui ir D. Trumpui apsikeitus asmeniniais įžeidimais ir karo grasinimais.

Pietų Korėjoje įvykusia žiemos olimpiada Moon Jae-inas pasinaudojo kaip proga bandyti tarpininkauti jų dialogui.

Tačiau Im Jong-seokas perspėjo: „Susitarimo dėl denuklearizacijos pasiekimas tokiu metu, kai Šiaurės Korėjos branduolinių (ginklų) ir tarpžemyninių balistinių raketų programos padarė didelę pažangą, savo pobūdžiu iš esmės skirsis nuo denuklearizacijos susitarimų, pasiektų 10-ajame (praėjusio amžiaus) dešimtmetyje ir šio amžiaus pradžioje.“

„Dėl to šis viršūnių susitikimas tik dar sunkesnis“, – pridūrė jis.

„Sunkioji dalis ta, kokiu lygiu abu lyderiai galės pasiekti susitarimą dėl (Šiaurės Korėjos) noro denuklearizuoti ... ir kaip tai bus išreikšta tekste“, – sakė jis.

Praeityje Šiaurės Korėjos parama „Korėjos pusiasalio denuklearizavimui“ reikšdavo JAV karių išvedimą iš Pietų Korėjos ir amerikiečių branduolinio „skėčio“ savo saugumo sąjungininkei panaikinimą, o Vašingtonui tokios perspektyvos yra neįsivaizduojamos.

Pastarosiomis dienomis Seulas stūmė kelio link taikos sutarties, kuria oficialiai būtų užbaigtas Korėjos karas, idėją, bet Im Jong-seokas šio klausimo nepaminėjo. 1950–1953 metais vykęs Korėjos karas baigėsi tik paliaubomis.

Taip pat galėtų būti aptartas per tą konfliktą išskirtų šeimų susijungimas. Be to, Moon Jae-inas japonų premjerui Shinzo Abe (Šindzui Abei) sakė, kad iškels itin opų Šiaurės Korėjos agentų pagrobtų Japonijos piliečių klausimą.

Du kalnai

Kim Jong Unas bus sutiktas su karine garbės sargyba, abu lyderiai nueis prie Taikos namų – stiklo ir betono pastato pietinėje paliaubų kaimo Panmundžomo dalyje, kur vyks viršūnių susitikimas.

Kim Jong Unas prieš prasidedant rytinei sesijai pasirašys svečių knygoje, sakė Im Jong-seokas, kuris šią progą pavadino „viršūnių susitikimu taikai ir klestėjimui Korėjos pusiasalyje“.

Delegacijos pietaus atskirai, Šiaurės Korėjos grupė pavalgyti nueis į savo šalies teritoriją, trumpoje spaudos konferencijoje informavo Im Jong-seokas.

Moon Jae-inas ir Kim Jong Unas „ant karinės demarkacijos linijos, kuri simbolizavo pastarųjų 65 metų konfrontaciją ir skilimą, drauge pasodins pušelę, simbolizuojančią taiką ir klestėjimą“, sakė Im Jong-seokas.

Žemių šiam medžiui bus atvežta nuo Baitoušano kalno prie Šiaurės Korėjos sienos su Kinija ir nuo Halasano kalno Pietų Korėjos pietinėje Džedžudo saloje.

Kai lyderiai pasirašys susitarimą, bus paskelbtas bendras pareiškimas.

„Galvojame, kad jis galėtų būti pavadintas „Panmundžomo deklaracija“, – nurodė Im Jong-seokas.

Vakare įvyks banketas ir atsisveikinimo ceremonija, o tada Kim Jong Unas grįš į Šiaurės Korėją.

Pchenjano delegacijoje bus Kim Jong Uno sesuo ir viena artimiausių jo patarėjų Kim Yo Jong (Kim Jo Čen), kuri vasario mėnesį kaip jo pasiuntinė dalyvavo žiemos olimpiadoje Pietų Korėjoje.

Delegacijoje taip pat bus nominalus Šiaurės Korėjos valstybės vadovas Kim Yong Namas (Kim Čen Namas), lydėjęs Kim Yo Jong į olimpiadą, taip pat užsienio reikalų ir gynybos ministrai.

„Kitaip nei anksčiau, delegacijoje yra aukščiausio rango karinis pareigūnas ir diplomatai“, – nurodė Im Jong-seokas.

„Mes to nesitikėjome. Manome, jog tai rodo, kad Šiaurės Korėja šį viršūnių susitikimą laiko ne vien Šiaurės ir Pietų viršūnių susitikimu, bet ir ... JAV bei Šiaurės Korėjos viršūnių susitikimu“, – pridūrė jis.