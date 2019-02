Kodėl žlugo JAV ir Šiaurės Korėjos viršūnių susitikimas?

JAV prezidentas Donaldas Trumpas ir Šiaurės Korėjos diktatorius Kim jong-unas savo antrąjį viršūnių susitikimą Hanojuje baigė be konkrečių rezultatų . Kodėl nepavyko? Svarbiausi klausimai ir atsakymai:

Kodėl viršūnių susitikimas žlugo?

D. Trumpo ir Kim jong-uno pozicijos vis dėlto buvo pernelyg skirtingos. JAV prezidentas reikalauja visiškos Šiaurės Korėjos denuklearizacijos. Anot jo, JAV pusė paragino Kim jong-uną uždaryti ne tik branduolinio ginklo gamybai naudojamo urano sodrinimo gamyklą Jongbjono branduoliniame komplekse, bet ir dar vieną kitoje vietoje. „Aš manau, jis buvo nustebęs, kad mes apie ją žinome“, – sakė D. Trumpas. Šiaurės Korėjos lyderis savo ruožtu pareikalavo, kad nedelsiant būtų atšauktos visos izoliuotai šaliai taikomis sankcijos. Tačiau kad taip atsitiktų, Šiaurės Korėja turi „padaryti daugiau“, pabrėžė prezidentas. To vėlgi Šiaurės Korėja greičiausiai nenorėjo pažadėti. Suartėjimas kompromiso forma matyt buvo neįmanomas.

Ką reiškia pokalbių žlugimas?

Tai vienareikšmiškai yra nesėkmė. Pirmasis susitikimas Singapūre buvo svarbus simbolis, tačiau vis dėlto pirmiausiai viešųjų ryšių šou. Dabar Hanojuje iš tikrųjų turėjo būti dėl kažko susitarta – to buvo laukiama. Tačiau nepavyko. Tai yra nusivylimas ir pačiam JAV prezidentui. Jis mielai pabrėžia, kad derybomis su Šiaurės Korėja užkirto kelią branduoliniam karui, spėlioja net apie Nobelio taikos premiją. Tačiau ir jis į JAV grįžta tuščiomis rankomis.

D. Trumpo ir Kim Jong Uno susitikimas Hanojuje | 26 nuotr.



















Ar ginčas vėl gali paaštrėti?

Nors viršūnių susitikimas ir baigėsi be rezultatų, tai veikiau mažai tikėtina. Tonas tarp D. Trumpo ir Kim jong-uno praėjusiais mėnesiais labai pasikeitė. Jie nebesisvaido žaibais, o elgiasi pabrėžtinai draugiškai. Toks D. Trumpas liko ir spaudos konferencijoje Hanojuje. Jis dar kartą pabrėžė gerus santykius su Kim jong-unu ir pasisakė prieš sankcijų sugriežtinimą. Kim jong-unas, be to, pažadėjo nebevykdyti branduolinių bandymų ir nebebandyti balistinių raketų. D. Trumpas sakė, kad tiki juo. Pats Šiaurės Korėjos vadovas kol kas nei viršūnių susitikimo, nei tolesnių planų nekomentavo.

Kuri pusė nutraukė viršūnių susitikimą?

D. Trumpas vengė atsakymo į šį klausimą, tačiau keliskart davė suprasti, kad tai buvo jo iniciatyva. „Nenorėčiau pasakyti, kad tai buvo mano sprendimas. Aš juk noriu išlaikyti santykius“. Ir dar: „Per derybas visad turi būti pasirengęs atsistoti ir išeiti“. Tačiau akivaizdu ir tai, kad D. Trumpo įvaizdžiui tinka parodyti, kad tai jis palieka derybas. O ne kad Kim jong-unas su juo nutraukia pokalbius.

Ar jau planuojamas trečiasis susitikimas?

Ne, tokios datos dar nėra. „Pamatysime, kas bus“, – sakė D. Trumpas. Tačiau derybos, anot jo, tęsis. Prieš tai jau Baltieji rūmai pranešė, kad abiejų šalių derybininkai ateityje tęs pokalbius.