Kodėl net po skandalo dėl vaikų D. Trumpo reitingai lieka stabilūs?

Ištikimi JAV prezidento rinkėjai iš dalies pritaria, kad be kraštutinių priemonių imigracijos nesustabdysi, LRT.lt sako politologas Kęstutis Girnius, komentuodamas, kodėl ir po skandalo dėl šeimų atskyrimo pasienyje Donaldo Trumpo reitingai lieka stabilūs. Be to, pasak K. Girniaus, kai D. Trumpą dėl pasisakymų ar veiksmų ima pulti žiniasklaida ir demokratai, jo pasekėjai jaučia poreikį jį palaikyti. Ne paskutinėje vietoje ir auganti ekonomika.