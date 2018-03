Kinijos prezidentas turės galimybę valdyti šalį visą gyvenimą

Beveik trys tūkstančiai Nacionalinio Suvažiavimo delegatų priėmė pluoštą atitinkamų pataisų Konstitucijoje – už jas balsavo 2958 delegatai, du buvo prieš ir trys susilaikė. Pataisos internete susilaukė neįprastos kritikos bangos, kurią cenzoriai mėgino numalšinti.

Šiuo sprendimu užbaigiama kolektyvinio vadovavimo ir tvarkingo valdžios perdavimo era, kurią įvedė buvęs šalies vadovas Dengas Xiaopingas (Dengas Siaopingas), siekdamas užtikrinti stabilumą po neramaus vieno lyderio – Kinijos komunistų partijos įkūrėjo Mao Zedongo (Mao Dzedongo) – valdymo.

Xi Jinpingas pirmasis atsistojo balsuoti ir įmesti savo biuletenį į raudoną urną. Parlamento nariai plojo po kiekvieno įmesto biuletenio balsuojant už konstitucines pataisas dėl dviejų penkerių metų trukmės prezidento kadencijų panaikinimą.

Niekas net ir nesitikėjo, kad parlamentas pasipriešins Komunistų partijos diktatui dėl pirmųjų per 14 metų konstitucinių pataisų. To nebūta nė karto per pusę amžiaus trunkantį Komunistų partijos egzistavimą.

„Toks yra primygtinis paprastų žmonių noras“, – agentūrai AFP sakė Kinijos šiaurės rytuose esančios Heilongdziango provincijos delegatas Ju Xiuqinas (Džu Siunkinas).

64 metų Xi Jinpingas konsolidavo savo valdžią nuo 2012 metų, kai buvo paskirtas Komunistų partijos generaliniu sekretoriumi. Nors šiame poste kadencijų nėra nustatyta, du jo pirmtakai tvarkingai atsisakė posto praėjus dvejiems metams pagal Deng Xiaopingo įvestą tvarką.

Kinijos prezidentas – „visko pirmininkas“

Mao Zedongas (Mao Dzedongo) buvo vadinamas „didžiuoju vairininku“, Dengas Xiaopingas (Dengas Siaopingas) – „aukščiausiuoju lyderiu“. O dabar susipažinkite su Xi Jinpingu (Si Dzinpingu), kuris dėl savo sparčiai augančios asmenybės kulto yra vadinamas Kinijos „visko pirmininku“.

Komunistų partijos generalinis sekretorius

Šalyje, kur egzistuoja viena partija, tai yra svarbiausias titulas. Šias pareigas Xi Jinpingas pradėjo eiti 2012 metais, jos suteikė jam teisę kontroliuoti daugiausia gyventojų turinčią pasaulio valstybę. Šios pareigos taip pat jam tapo svarbiu tramplinu siekiant ir įgyjant daugiau galių.

Prezidentas

Iš tiesų šis terminas Kinijoje nėra naudojamas, nes visa galia sklinda iš Komunistų partijos. Tačiau kinai prieš kelis dešimtmečius šį terminą pradėjo naudoti „užsienio vartojimui“, kad pasaulis girdėtų jiems žinomą terminą, o Xi Jinpingas būtų žinomas, kaip valstybės, o ne tik partijos, vadovas.

Centrinės karinės komisijos pirmininkas

Mao Zedongas kartą yra pasakęs, kad „galia išauga iš šautuvo vamzdžio“, ir vadovavimas didžiausioms pasaulyje ginkluotosioms pajėgoms yra laikomas „pagrindiniu ir svarbiausiu raumeniu“, kuris palaiko kariuomenės vado galią.

Xi Dada

Šis terminas apytikriai verčiamas, kaip „didysis dėdė Xi“. Jis imtas vartoti netrukus po to, kai Xi Jinpingas atėjo į valdžią. Valstybinė žiniasklaida ir institucijos šį terminą nuolat vartoja siekdamos sukurti šilto ir rūpestingo tėvo įvaizdį.

Pagrindinis lyderis

Xi Jinpingas oficialūs titulai yra gražiai skamba, tačiau partijos „pagrindinis lyderis“, kuriuo jis buvo įvardintas 2016 metų pabaigoje, Xi Jinpingą priskyrė prie istorijos kompanijos. Tik Mao Zedongas, Dengas Xiaopingas ir Jiang Zeminas (Dzian Dzeminas) buvo vadinamu „pagrindiniais lyderiais“, dėl ko partijos jie yra laikomi iš esmės neginčijamais asmenimis.

Lingxiu (lyderis)

Po pernai spalį įvykusio Kinijos komunistų partijos suvažiavimą Xi Jinpingą pradėtas per vyriausybės posėdžius ir valstybinėje žiniasklaidoje vadinti „Lingxiu“. Tai itin pagarbus titulas, turintis dvasinių konotacijų. Paskutinis taip vadintas lyderis buvo Mao Zedongas, kas rodo, kad Xi Jinpingas yra pasiekęs Mao Zedongo liaupsinimo lygį.

Vyriausiasis mąstytojas

Kinijos parlamentas sekmadienį taip pat patvirtino Xi Jinpingo politinę filosofiją „Xi Jinpingo mintis apie socializmą su kiniškais bruožais naujoje eroje“ ir įtraukė ją į šalies Konstituciją. Joje be, Xi Jinpingo, iki šiol buvo tik Mao Zedongo ir Dengas Xiaopingo pavardės.

Gyvoji dievybė

Komunistų partijos funkcionieriai per vykstantį parlamento posėdį negailėjo liaupsių partijos lyderiui, tačiau visus juos veikiausiai pralenkė delegatas iš Činghajaus provincijos, kurioje gimė Dalailama. Wangas Guoshengas (Vangas Guošengas) pareiškė, kad jo provincijos gyventojai Xi Jinpingą laiko „gyvuoju Bodhisattva“ – žmogumi, kuris eina link tapimo Buda.

Visko pirmininkas

Xi Jinpingas perėmė pačių įvairiausių „pirmaujančių grupių“ partijoje kontrolę. Šios grupės sprendžia ekonominius, politinius, užsienio reikalų, nacionalinio saugumo ir kitus klausimus. Kontroliuodamas šias grupės Xi Jinpingas iš esmės perėmė vadovavimą iš vyriausybės, pažymi kai kurie analitikai.