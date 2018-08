Kijeve vyksta Ukrainos Nepriklausomybės dienos proga surengtas karinis paradas

Prieš paradą įvyko iškilminga valstybinės vėliavos pakėlimo ceremonija bei buvo pasimelsta už Ukrainos pajėgas.

Parade dalyvauja 4,5 tūkst. ukrainiečių karių, 250 vienetų karinės technikos; taip pat demonstruojami ir šiuo metu bandomi naujo pavyzdžio ginklai ir technika. Parade pirmąkart per pastaruosius metus dalyvaus ir karinė aviacija – apie 30 naikintuvų, šturmo lėktuvų, krovininių lėktuvų ir sraigtasparnių.

Be to, per šį paradą buvo pakeistas gynybos ministro kreipimasis į karius ir atsakymas į jo pasisveikinimą. Pasisveikindamas ministras į karinės dalies personalą kreipiasi: „Šlovė Ukrainai“, o kariai į šį sveikinimą atsako: „Šlovė didvyriams“.

Iki šiol Ukrainos kariškiai sveikindavosi vartodami frazes „Sveiki, draugai!“ ir „Linkime sveikatos!“.

Paradui vadovauja Ukrainos gynybos ministras Stepanas Poltorakas, o jį priima prezidentas, vyriausiasis ginkluotųjų pajėgų vadas Petro Porošenka. Paradą stebi ir JAV prezidento patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Johnas Boltonas (Džonas Boltonas).

Kariniame parade dalyvauja 18 užsienio delegacijų, įskaitant dalinius iš Didžiosios Britanijos, JAV, Kanados, Lietuvos, Estijos, Lenkijos, Rumunijos, Moldovos, Gruzijos, Latvijos, Danijos bei vėliavnešių grupė iš bendros Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos brigados (LITPOLUKRBRIG).

Centrinėje Kijevo gatvėje vykstantį paradą stebi tūkstančiai žiūrovų.