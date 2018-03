Kas laukia po Peru prezidento pasitraukimo?

M. Vizcarra vadovaus valstybei, kur didžioji dauguma rinkėjų nebepasitiki savo išrinktais pareigūnais, ir Kongresui, kuriame dominuoja buvusio valstybės vadovo Alberto Fujimori (Alberto Fudžimorio) dukrai lojalūs įstatymų leidėjai.

P.B. Kuczynskio pasitraukimas

P. P. Kuczynski – pirmasis prezidentas, netekęs posto dėl skandalo, per kurį brazilų kompanija pripažino mokėjusi milijonus dolerių kyšių ir teikusi dovanas Lotynų Amerikos politikams bei verslininkais, kad užsitikrintų valstybinių užsakymų.

Šis 79 metų buvęs Volstrito bankininkas kritikuojamas dėl savo ryšių su Brazilijos statybų milžine „Odebrecht“.

Prezidentas neigė kaltinimus, kad yra paėmęs kyšių, bet pareiškė, kad jam atsistatydinti bus „geriausia šaliai“.

Du ankstesni Peru prezidentai buvo kaltinami ėmę kyšius iš „Odebrecht“, o trečiojo byla dar tebetiriama.

Kas yra M. Vizcarra?

Ketvirtadienį savo 55-ąjį gimtadienį atšventęs M. Vizcarra anksčiau vadovavo vienam pietiniam Peru departamentui, o 2016 metais jis tapo šios Andų valstybės viceprezidentu.

Be to, nuo 2016-ųjų vasaros jis trumpiau nei metus vadovavo Susisiekimo ministerijai, tačiau iškilus klausimų dėl to, kaip jis tvarkosi su naujo oro uosto Kuske statybomis, jis buvo priverstas atsistatydinti. Pastaruosius kelis mėnesius jis buvo Peru ambasadorius Kanadoje ir buvo gana santūrus diplomatas.

Neseniai atlikta apklausa parodė, kad dauguma Peru gyventojų nežino savo viceprezidento pavardės.

Nauji iššūkiai?

M. Vizcarrai teks susidurti beveik su tomis pačiomis kliūtimis, kurios trukdė ir P. P. Kuczynski, tačiau yra ir keli veiksniai, kurie naujajam prezidentui galėtų būti naudingi.

Opozicinė eksprezidento dukros Keiko Fujimori (Keiko Fudžimori) vadovaujama Liaudies jėgos partija neteko mandatų Kongrese jos broliui drauge su nedidele įstatymų leidėjų grupe atsiskyrus nuo partijos po to, kai P. P. Kuczynski suteikė malonę jųdviejų tėvui, buvusiam Peru vadovui A. Fujimori.

Jis buvo nuteistas kalėti 25 metus dėl sukilėlių žudynių paskutiniame praėjusio amžiaus dešimtmetyje.

K. Fujimori, arši P. P. Kuczynskio kritikė, nedideliu skirtumu 2011-aisiais ir 2016-aisiais pralaimėjo prezidento rinkimus.

Ši politikė taip pat yra atsidūrusi teisėsaugos akiratyje dėl galimų sąsajų su „Odebrecht“ korupcijos skandalu. Ši kompanija pripažino davusi 800 mln. dolerių (647,3 mln. eurų) kyšių Lotynų Amerikos pareigūnams mainais į pergales viešųjų pirkimų konkursuose. Pranešama, kad 29 mln. dolerių (23,5 mln. eurų) teko Peru pareigūnams.

Laukiantys darbai

Analitikų teigimu, tam, kad M. Vizcarros prezidentavimas būtų sėkmingas, jam reikėtų padaryti kai ką, ko P. P. Kuczynski nepavyko pasiekti: sudaryti aljansų Peru Kongrese, kad įstatymų leidėjai pritartų prezidento siūlomiems teisės aktams.

Manoma, kad M. Vizcarra vykdys savo pirmtako pradėtą verslui palankią politiką, tačiau jo dėka ministrų kabinete gali atsirasti įvairesnių Peru partijų atstovų.