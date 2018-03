Judėjimas #IštrinkFacebook įgyja vis didesnį pagreitį

Ir šį judėjimą remia ir vienas susirašinėjimo programėlės „WhatsApp“ kūrėjų Brianas Actonas (Brajenas Ektonas), beje, pardavęs savo programėlę bendrovei „Facebook“ 2014 metais.

„Atėjo laikas. #IštrinkFacebook“, – socialiniame tinkle „Twitter“ parašė B. Actonas, panaudojęs grotažymes, kuriomis protestuojama prieš didžiausią pasaulyje socialinį tinklą ištikusią krizę.

Dabar konkuruojančią momentinio susirašinėjimo programėlę „Signal“ sukūrusioje įmonėje dirbantis B. Actonas savo komentarą paskelbė tuo metu, kai kyla vis didesnis pasipiktinimas dėl to, jog Jungtinėje Karalystėje įsikūrusi bendrovė „Cambridge Analytica“, bendradarbiavusi su Jungtinių Valstijų prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) rinkimų kampanija, esą rinko ir netinkamai panaudojo 50 mln. „Facebook“ vartotojų duomenis.

„Ištrink ir pamiršk. Atėjo laikas rūpintis savo privatumu“, – parašė B. Actonas.

Šiuo metu keli tinklalapiai jau skelbia patarimus, kaip išsitrinti „Facebook“ paskyras, nors tai esą ir sudėtingesnis procesas, nei manoma.

„Facebook“ siūlo vartotojams „deaktyvuoti“ savo paskyras tiems, kas nori padaryti pertrauką, o vėliau sugrįžti. O tiems, kas nori visiškai ištrinti savo duomenis, siūloma paskyrą „ištrinti“. Tačiau „Facebook“ pabrėžia, kad kai kurie duomenys, kaip pranešimai ant draugų sienos, gali likti sistemoje ir po paskyros ištrynimo.

Skandalo epicentre atsidūręs akademikas: esu atpirkimo ožys

Socialinio tinklo „Facebook“ vartotojų duomenų netinkamo panaudojimo epicentre atsidūręs akademikas trečiadienį pareiškė, kad jį norima paversti atpirkimo ožiu.

Kaip žinoma, „Facebook“ pastarosiomis dienomis susilaukė didžiulės kritikos namuose ir užsienyje po to, kai paaiškėjo, kad Jungtinėje Karalystėje įsikūrusi bendrovė „Cambridge Analytica“, bendradarbiavusi su Jungtinių Valstijų prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) rinkimų kampanija, esą rinko ir netinkamai panaudojo 50 mln. „Facebook“ vartotojų duomenis.

Kilus šiam skandalui buvo nušalintas „Cambridge Analytica“ vadovas, o „Facebook“ rinkos vertė nuo šios savaitės pradžios smuko 60 mlrd. JAV dolerių, skelbia „Bloomberg“.

Tačiau tiek „Facebook“, tiek ir „Cambridge Analytica“ kaltinimus netinkama veikla neigia ir kaltina akademiką Aleksandrą Koganą.

Pasak „Facebook“, 2015 metais Kembridžo universiteto psichologijos profesorius Aleksandras Koganas per savo programėlę „This is your digital life“, kurią jis sukūrė socialinio tinklo platformoje ir kuri turėjo sudaryti naudotojo psichologinį portretą, duomenis apie 270 tūkst. „Facebook“ naudotojų perdavė trečiosioms šalims, įskaitant „Cambridge Analytica“.

„Facebook“ praneša, kad diegiant „This is your digital life“, kaip ir kitas programėles, buvo prašoma naudotojo leidimo gauti jo asmens duomenis, kaip antai informaciją apie gyvenamąją vietą, draugų socialiniame tinkle sąrašą ir apie turinį, kuris jam patinka.

Socialinis tinklas pripažįsta, kad A. Koganas prieigą prie „Facebook“ naudotojų duomenų gavo teisėtai, prieš programėlės įdiegimą atsiklausęs jų leidimo. Tačiau perdavęs duomenis „Cambridge Analytica“, jis pažeidė socialinio tinklo taisykles.

2015 metais „Facebook“ pašalino A. Kogano programėlę ir pareikalavo, kad jis ir „Cambridge Analytica“ sunaikintų visą gautą informaciją. A. Koganas ir „Cambridge Analytica“ tuomet pareiškė, jog sutinka įvykdyti „Facebook“ reikalavimą.

A. Koganas trečiadienį kaltinimus atmetė ir pareiškė, kad „Cambridge Analytica“ esą jį patikino, kad jo veikla yra „visiškai teisėta ir atitinka „Facebook“ paslaugų teikimo sąlygas“.

„Facebook“ ir „Cambridge Analytica“ iš esmės verčia mane atpirkimo ožiu, – sakė mokslininkas. – Mes manėme, kad elgiamės visiškai tinkamai. Mes manėme, kad darėme tai, kas yra visiškai normalu. „Cambridge Analytica“ mus patikino, kad viskas buvo visiškai legalu ir atitiko paslaugų teikimo sutarties sąlygas.“

A. Koganas teigia, kad į jį kreipėsi „Cambridge Analytica“ dėl bendradarbiavimo, tačiau jis nežinojo, kaip įmonė naudos surinktus asmeninius duomenis. Todėl jam metami kaltinimai jį „apstulbino“.

Profesorius teigia apgailestaujantis, kad neuždavė daugiau klausimų apie darbą, kurį darė su „Cambridge Analytica“.

„Viena iš didžiausių mano padarytų klaidų yra ta, kad aš tiesiog neuždaviau daugiau klausimų , – sakė A. Koganas. – Niekada neturėjau komercinio projekto. Tiesiog neturėjau pagrindo abejoti jų nuoširdumu. Mano tikslas buvo surinkti duomenų tyrimui. Iš to niekada nesu gavęs jokios finansinės naudos.“

Spaudimas „Facebook ir „Cambridge Analytica“

Politikai abejose Atlanto pusėse reikalauja atsakymų dėl šio skandalo, kuris padidino spaudimą socialiniam tinklui „Facebook“, kuris jau anksčiau buvo kritikuojamas už tai, jog leido savo tinkle sklisti melagingoms naujienoms per JAV prezidento rinkimų kampaniją.

A. Koganas teigia esąs pasirengęs kalbėtis su britų ir amerikiečių įstatymų leidėjais, jeigu to prireiks.

Tuo tarpu „Cambridge Analytica“ antradienį nušalino savo vadovą Alexanderį Nixą (Aleksandrą Niksą) po to, kai pasirodė įrašas, kuriame jis giriasi, jog jo vadovaujama bendrovė suvaidino brangų vaidmenį 2016 metų JAV prezidento rinkimuose, nes atliko visus tyrimus, analitinius darbus bei buvo atsakinga už skaitmenines ir televizines kampanijas.

Slapta padarytame įraše, kuris buvo parodytas per „Channel 4“ televizijos kanalą, jis taip pat gyrėsi, kad paspendė politikams spąstus ir slapta veikė per rinkimus visame pasaulyje per priedangos kompanijas.

„Facebook“ įniršusi

JAV žiniasklaida antradienio vakarą pranešė, kad Federalinė prekybos komisija atlieka tyrimą „Facebook“ atžvilgiu dėl duomenų skandalo. „Facebook“ teigia, kad jos aukščiausi vadovai „dirba visą parą, kad išsiaiškintų faktus“.

„Visa kompanija yra įniršusi, kad mus taip apgavo. Esame įsipareigoję užtikrinti griežtą mūsų politikos laikymąsi dėl asmenų informacijos apsaugos ir imsimės visų būtinų veiksmų, kad taip būtų“, – nurodė kompanija.