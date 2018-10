JAV, Meksika ir Kanada susitarė dėl NAFTA pakeisiančios laisvosios prekybos sutarties

Jungtinių Valstijų, Meksikos ir Kanados sutartimi (angl. USMCA) atnaujinama ir pakeičiama prieš beveik 25 metus sudaryta Šiaurės Amerikos laisvosios prekybos sutartis (angl. NAFTA), kurią JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) yra pavadinęs katastrofiška ir pažadėjo nutraukti.

Peržiūrėjus NAFTA, „mūsų regione bus užtikrintos laisvesnės rinkos, sąžiningesnė prekyba ir patikimas ekonomikos augimas“, nurodoma bendrame JAV prekybos atstovo Roberto Lighthizerio (Roberto Laithaizerio) ir Kanados užsienio reikalų ministrės Chrystia Freeland (Kristijos Friland) pareiškime.

Po daugiau kaip metus trukusių derybų ir šešių savaičių intensyvių pokalbių vyriausybės sugebėjo išspręsti savo nesutarimus ir abi šalys padarė tam tikrų nuolaidų, tačiau jos abi naująją sutartį pavadino geru sandoriu savo piliečiams 500 mln. gyventojų turinčiame regione, kurio valstybių tarpusavio prekybos apyvarta siekia apie 1 trln. JAV dolerių per metus.

Į naująją sutartį bus pirmą kartą įtrauktos finansinių paslaugų ir skaitmeninės ekonomikos sritys.

Kanada labiau atvers savo pieno rinką JAV gamintojams, o Vašingtonas, kaip reikalavo Otava, sutiko nekeisti nuostatų dėl ginčų sprendimo.

Taigi dabar šalys galės pasirašyti sutartį iki Meksikos prezidento Enrique Pena Nieto (Enrikės Penja Njeto) kadencijos pabaigos gruodžio 1 dieną, o būtent dėl šio termino pastaruoju metu buvo taip skubama pasiekti susitarimą.

Pagal JAV įstatymus Baltieji Rūmai prekybos sutarties tekstą Kongresui privalo pateikti likus 60 dienų iki jos pasirašymo ir pareigūnai vos spėjo tai padaryti iki vidurnakčio.

Principas „duoti ir gauti“

Jungtinės Valstijos ir Meksika susitarimą dėl naujosios NAFTA pasiekė dar rugpjūčio pabaigoje ir nuo to laiko Otavos derybininkai nuolat vykdavo derybų į Vašingtoną. Tačiau praėjusios savaitės pabaigoje pareigūnai įspėjo, kad laikas deryboms baigiasi.

D. Trumpas pasiskundė dėl Kanados pareigūnų elgesio ir pareiškė, jog atsisakė susitikimo su Kanados ministru pirmininku Justinu Trudeau (Džastinu Triudo), nors Kanados vyriausybės vadovo biuras pranešė, kad nebuvo planuota jokio susitikimo.

Vienas aukšto rango JAV administracijos pareigūnas pareiškė, kad galutinis peržiūrėtas dokumentas yra „fantastiška sutartis“, ir ją pavadino „dideliu Jungtinių Valstijų, Meksikos ir Kanados laimėjimu“.

Be pokyčių, susijusių su Kanados pieno ir pieno produktų rinka, naujojoje sutartyje, pasak pareigūnų, numatytos geresnės darbininkų apsaugos priemonės ir griežtesnės aplinkos apsaugos taisyklės. Be to, į prekybos santykius įtraukta skaitmeninės ekonomikos sritis ir numatytos „revoliucinės“ intelektinės nuosavybės apsaugos priemonės.

Į naująją sutartį taip pat įtrauktos nuostatos, kuriomis siekiama užkirsti kelią „manipuliavimui“ prekybos taisyklėmis, įskaitant susijusiąsias su valiutos kursais. Numatytos ir kontrolės priemonės, skirtos ne sutarties šalims, bandančioms pasinaudoti rinka, kurioje netaikoma muitų.

Nors naujoji sutartis, į kurią įtrauktos ir peržiūrėtos nuostatos dėl itin svarbaus automobilių gamybos sektoriaus, turėtų apsaugoti Meksiką ir Kanadą nuo 25 proc. muito, kurį D. Trumpas grasina įvesti importuojamiems automobiliams, muitų importuojamam plienui ir aliuminiui klausimas tebėra neišspręstas. Pasak pareigūnų, jį „atskirai“ sprendžia Prekybos departamentas.