„Gazprom“ ES dujų direktyvos pataisų kol kas nekomentuoja

„Gazprom“ manymu, dabartinis šio dokumentų paketo variantas gali būti negalutinis – pataisos gali būti dar kartą koreguojamos.

Po jų tarpinio patvirtinimo praėjusios savaitės viduryje „Gazprom“ vadovas Aleksejus Mileris pareiškė, jog Rusijos komentarų galima tikėtis tik tada, kai ji jas išsamiai išnagrinės. Panašiai į atitinkamą klausimą atsakė ir antrinės įmonės „Gazprom export“ vadovė Jelena Burmistrova.

„Manau, kad komentuoti, teikti pastabas dėl šių pataisų, jas vertinti vis dar per anksti, nes, kaip žinia, kol kas neapsispręsta dėl jų taikymo tvarkos, arba mes to nežinome. Be to, kovo mėnesį numatytas Transporto, telekomunikacijų ir energetikos tarybos posėdis, per kurį gali būti svarstomi dar keli papildomi pakeitimai“, – susitikime su investuotojais Honkonge antradienį sakė J. Burmistrova.

„Kiek mes dabar suprantame, pataisos liečia labai mažą teritoriją – mažiau nei 20 kilometrų“, – pridūrė ji.

Kaip jau buvo skelbta, Europos Sąjungos narių nuolatinių atstovų komitetas („Coreper“) Briuselyje praėjusios savaitės viduryje patvirtino Europos Komisijos pasiūlytas ir su Europos Parlamentu suderintas Europos Sąjungos dujų direktyvos pataisas. Jas toliau tvirtins Europos Parlamentas ir Europos Taryba.

Manoma, kad šios pataisos, kurios buvo parengtos Prancūzijai netikėtai atsisakius skelbtų ketinimų blokuoti Vokietijos proteguojamo „Nord Stream 2“ įgyvendinimą, tik sugriežtins šio dujotiekio kontrolę, bet nutiesti vamzdyno nesutrukdys.

Dvi „Nord Stream 2“ gijas greta jau daugiau nei septynerius metus veikiančio 55 mlrd. kubinių metrų metinio pralaidumo Rusijos eksporto dujotiekio per Baltijos jūrą tikimasi nutiesti iki šių pabaigos, padvigubinant šio vamzdyno pajėgumą.

Vienintelis „Nord Stream 2“ projektą vystančios bendrovės akcininkas yra „Gazprom“, o jo partnerės jame – Vokietijos „Wintershall“ bei „Uniper“, Austrijos OMV, Prancūzijos „Engie“, Didžiosios Britanijos ir Nyderlandų „Dutch Shell“ – yra finansavimo dalininkės ir būsimos naudos gavėjos.