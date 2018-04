„Facebook“ keičia privatumo taisykles

Skandalo dėl netinkamo naudotojų duomenų naudojimo epicentre atsidūręs socialinis tinklas skelbia įgyvendinsiantis „naujus privatumo potyrius“, kad atitiktų gegužės 25 d. įsigaliosiantį ES Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą.

„Visų, nepriklausomai nuo to, kur jie gyvena, bus paprašyta peržiūrėti svarbią informaciją apie tai, kaip „Facebook“ naudoja duomenis, ir nurodyti savo pageidavimus dėl privatumo „Facebook“ tinkle“, – išplatintame pranešime cituojamos už privatumą atsakinga „Facebook“ direktorė Erin Egan ir kompanijos vyriausiojo teisininko pavaduotojas Ashlie Beringer (Ešlė Beringer).

„Šiuos pakeitimus pradėsime įgyvendinti Europoje šią savaitę“, – pranešė jos.

Remiantis naujomis taisyklėmis, „Facebook“ naudotojų bus paprašyta peržiūrėti ir nurodyti savo pageidavimus dėl reklaminių pranešimų, kurių jie sulaukia, įskaitant ir tai, ar jie nori, kad „Facebook“ naudotų trečiųjų šalių duomenis.

„Facebook“ naudotojų taip pat bus paprašyta peržiūrėti ir pasirinkti, kokią informaciją jie nori dalintis apie savo politines ir religines nuostatas bei asmeninius santykius.

Be to, naudotojams bus suteikta galimybė naudotis arba nesinaudoti veido atpažinimo technologija. Socialinis tinklas naudotojams nurodys, kad veido atpažinimas yra pasirinktina funkcija, tačiau ji gali būti naudinga, pavyzdžiui, perspėjant asmenį, kad be leidimo yra naudojama jo nuotrauka.

„Mes ne tik norime laikytis įstatymo, tačiau taip pat norime padaryti daugiau už savo įsipareigojimus ir sukurti naujų ir geresnių privatumo potyrių kiekvienam „Facebook“ naudotojui“, – sakė E. Egan ir A. Beringer.

Tam, kad atitiktų ES Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą, Facebook“ taip pat imsis priemonių riboti reklaminės informacijos rodymą jaunesniems nei 18 metų asmenimis bei ribos galimybes matyti kitiems asmenims matyti tam tikrą jaunų žmonių pasidalintą informaciją.

Be to, jaunesnių nei 18 metų asmenų atveju nebus naudojamas veido atpažinimas. Galiausiai „Facebook“ ribos tam tikros informacijos rodymą 13–15 metų asmenims, nebent jie gaus vieno iš tėvų leidimą.