„Facebook“ slapta renka jūsų telefono numerius ir žinutes. Ar žinojote?

Tinklalapis „Ars Technica“ pranešė, kad vartotojai, patikrinę duomenis, kuriuos apie juos yra surinkusi „Facebook“, išsiaiškino, kad programėlė ištisus metus rinko jų turimus telefono numerius, žinutes bei informaciją apie skambučių trukmę.

Sekmadienį „Facebook“ nurodė, kad ši informacija yra laikoma saugiuose serveriuose, ir ji renkama tik gavus „Android“ vartotojų sutikimą. Kompanijos atstovė sakė, kad šie duomenys nepardavinėjami ir jais nesidalijama su vartotojų draugais ar kitomis programėlėmis.

Kompanijos atstovų teigimu, šie duomenys naudojami siekiant „pagerinti žmonių patirtį „Facebook“, padedant jiems susisiekti su kitais asmenimis.

Kompanija taip pat patikino, kad nerenka žinučių ar skambučių turinio. Vis dėlto „Facebook“ atstovė nepasakė, kodėl būtent jiems reikia informacijos apie skambučius ir žinutes.

„Facebook“ pranešime sakoma, kad vartotojų sutikimo rinkti duomenis prašoma jiems savo įrenginiuose įdiegiant programėles „Messenger“ arba „Facebook Lite“.

„Jei pasirinksite įjungti šią funkciją, pradėsime nuolat rinkti šią informaciją“, – teigiama pranešime.

Duomenų rinkimą išjungti galima nustatymuose; tokiu atveju visa programėlės surinkta informacija apie skambučius ir žinutes bus ištrinta, nurodė „Facebook“.

Ši funkcija pirmąkart pasirodė 2015 metais programėlėje „Facebook Messenger“, o kiek vėliau ji buvo pridėta ir į „Facebook Lite“.

Sekmadienį situaciją dėl saugumo pakomentuoti buvo paprašyta ir „Google“ atstovų, kurie yra atsakingi už „Android“ kūrimą.

„Facebook“ vadovas Markas Zuckerbergas (Markas Zukerbergas) sekmadienį išsipirko viso puslapio dydžio reklaminį plotą devyniuose didžiausiuose Britanijos ir JAV laikraščiuose ir atsiprašė dėl britų duomenų analizės firmos „Cambridge Analytica“ skandalo.

„Esame atsakingi už jūsų informacijos apsaugą. Jeigu to negalime, nesame to verti“, – pareiškė M. Zuckerbergas.

Jis paaiškino, kad vieno universiteto mokslininkas sukūrė testą, kuris „2014 metais nutekino milijonų žmonių „Facebook“ duomenis“.

„Tai yra piktnaudžiavimas pasitikėjimu, ir atsiprašau už tai, kad tuo metu nesiėmėme daugiau veiksmų. Dabar imamės žingsnių užtikrinti, kad tai nepasikartotų“, – sakė vienas iš „Facebook“ įkūrėjų ir vadovas M. Zuckerbergas.

Jo teigimu, tinklas taip pat pakeitė programėlių taisykles, kad būtų išvengta tokio duomenų nutekėjimo. „Mes taip pat analizuojame kiekvieną programėlę, kuri turėjo prieigą prie didelio kiekio duomenų prieš mums tai ištaisant. Manome, kad yra ir daugiau. Ir kai mes jas rasime, mes jas uždrausime ir informuosime visus susijusius asmenis“, – sakė M. Zuckerbergas.

Savo atsiprašymą jis paskelbė šešiuose Jungtinės Karalystės laikraščiuose, įskaitant „Mail on Sunday“, „The Sunday Times“ ir „The Observer“, bei JAV laikraščiuose „The New York Times“, „The Washington Post“ ir „The Wall Street Journal).

Šis skandalas įsiplieskė, kai buvo paviešinta medžiaga, rodanti, jog Britanijos duomenų analizės įmonė „Cambridge Analytica“ (CA), sugebėjo sukurti 50 mln. „Facebook“ vartotojų psichologinius profilius, pasitelkusi psichologinį portretą kuriančią programėlę.

Tyrėjo Aleksandro Kogano 2014-aisiais sukurta programėlė, kurią parsisiuntė 270 tūkst. žmonių, rinko duomenis ne vien apie feisbuko vartotojus, bet ir apie jų draugus, negavus sutikimo, nes tuo metu galiojusios „Facebook“ taisyklės tai leido.

„Facebook“ rinkos vertė nuo praėjusios savaitės pradžios, kai buvo paskelbta apie socialinio tinklo vartotojų asmeninių duomenų perdavimą, smuko 70 mlrd. JAV dolerių (56,6 mlrd. eurų).

„Cambridge Analytica“ yra siejama su JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) 2016 metų rinkimų kampanija.

Respublikono komanda šiai kompanijai sumokėjo 6 mln. dolerių (4,9 mln. eurų), tačiau vėliau ji atsiribojo nuo CA.

Europos Komisija žada imtis griežtų priemonių

Kilus skandalui dėl socialinio tinklo „Facebook“ naudotojų duomenų naudojimo trečiosiomis šalimis, Europos Komisija žada imtis griežtų priemonių prieš JAV įmonę.

„Piktnaudžiavimas 50 mln. „Facebook“ naudotojų duomenimis yra visiškai nepriimtinas“, – interviu vokiečių dienraščiui „Bild“ pareiškė už teisingumą atsakinga Komisijos narė Vera Jourova.

Ji pareikalavo, kad „Facebook“ vadovybė pateiktų oficialius paaiškinimus dėl šio incidento.

„Reikalauju, kad „Facebook“ pateiktų daugiau paaiškinimų, pavyzdžiui, apie tai, kiek tai palietė Europos naudotojus“, – pareiškė ji.

„Šis skandalas turi tapti ženklu mums visiems. Tai, kaip mes elgiamės su asmeniniais duomenimis, gali turėti didžiulių pasekmių“, – pabrėžė V. Jourova.

BBC pranešė, kad Didžiosios Britanijos teismas išdavė orderį atlikti kratą įmonės „Cambridge Analytica“ Londono biuruose.

Kiek anksčiau „Facebook“ blokavo „Cambridge Analytica“ ir Kembridžo universiteto psichologijos profesoriaus Aleksandro Kogano puslapius socialiniame tinkle. A. Koganas per savo programėlę „This is your digital life“, kurią jis sukūrė socialinio tinklo platformoje ir kuri turėjo sudaryti naudotojo psichologinį portretą, perdavė duomenis apie „Facebook“ naudotojus trečiosioms šalims, įskaitant „Cambridge Analytica“.