Eurokomisaras V. Dombrovskis: euro zona dabar daug geriau pasiruošusi atlaikyti krizę

Pasak jo, euras yra daug atsparesnis ir populistiniams politikų pareiškimams.

„Euro zona, monetarinė sistema šiandien daug geriau gali atlaikyti iššūkius nei prieš dešimtmetį. Greitesnė koordinacija, stipresnė institucijų kontrolė padėjo užtikrinti atsparumą”, - konferencijoje Rygoje, skirtoje aptarti eurą, sakė V. Dombrovskis.

Pasak jo, 2015 metais ES turėjo vadinamąjį testą, kai Graikija išgyveno krizę, kuri galėjo išplisti ir kitose euro zonos šalyse, tačiau taip nenutiko.

„2015 metais Graikijos krizė labai skyrėsi nuo 2008-2009 metų krizės, nes pastaroji plito domino efektu, krizė ėjo iš vienos šalies į kitą. Situacija Graikijoje buvo sudėtinga, buvo kalbų apie „Grexit”, bet krizė neišplito. Tai rodo, kad ėmėmės veiksmų, ir jie atnešė rezultatų. Tačiau turime atsparumą stiprinti, reikia plėtoti programą, kuri sustiprintų reformų vykdymą šalyse narėse. Dėl to pasiūlėme Europinių investicijų stabilizavimo funkciją (angl. „The Reform Support Programme and the European Investment Stabilisation Funkction)”, - akcentavo eurokomisaras.

V. Dombrovskis sakė, kad populistų argumentai prieš eurą silpsta. Pasak jo, į eurą pastaraisiais metais žiūrima vis palankiau. Eurokomisaro teigimu, Latvijoje daugiau nei 60 proc. apklaustųjų mano, kad euras yra naudingas Latvijai, o 80 proc. laiko, kad euras naudingas visai ES.

„Žmonės vertina praktinius privalumus, kuriuos euras atneša, ir nekreipia dėmesio į populistų pasisakymus. Pavyzdžiui, Prancūzijoje Marine Le Pen pareiškė, kad jai laimėjus prezidento rinkimus Prancūzija paliks euro zoną, bet tai sumažino jos reitingus, ir ji atsisakė šios idėjos. Italijoje taip pat buvo kilę abejonių dėl to, kad euras Italijai nenaudingas, tačiau dabar apie tai nebekalbama”, - akcentavo jis.

Tuo metu Europos Komisijos Finansinio stabilumo, finansinių paslaugų ir kapitalo rinkų sąjungos generalinio direktoriaus pavaduotojas Johnas Berriganas atkreipė dėmesį, kad euras savaime neturėtų būti matomas kaip finansinės krizės priežastis.

„Negalima susieti euro su krize, bet reikia pabrėžti, kad mes nebuvome pasiruošę 2008 metų krizei. Išmokome, kad turime būti greitesni apsispręsti. Dabar turime priemonių rinkinį ir žinome, kad reguliavimas finansiniame sektoriuje turi būti didesnis”, - sakė J. Berriganas.

ELTA primena, kad šių metų sausį sukanka 20 metų, kai ES atsirado euras. Lietuvoje jis buvo įvestas prieš 4, Latvijoje - prieš 5 metus.