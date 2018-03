ES šokiravo pranešimai apie „Facebook“ vartotojų duomenų kaupimą

Už teisingumą atsakinga ES komisarė Vera Jourova pareiškė, kad reikalaus iš „Facebook“ pasiaiškinimo dėl „The New York Times“ ir „The Observer“ pranešimų, kai kitą savaitę lankysis Jungtinėse Valstijose.

Paaiškėjus, kad Didžiosios Britanijos duomenų analizės įmonė „Cambridge Analytica“ saugojo ir analizavo maždaug 50 mln. puslapius „Facebook“ tinkle turinčių piliečių duomenis ir kad šie duomenys galbūt galėjo būti panaudoti per 2016 metų rinkimų kampaniją Jungtinėse Valstijose, socialinis tinklas pateko į kritikos ugnį.

„Jeigu tai bus patvirtinta, tai bus siaubinga, – prieš kelionę į Ameriką pirmadienį socialiniame tinkle „Twitter“ parašė ES komisarė. – Mes to nenorime ES ir imsimės visų galimų teisinių priemonių, įskaitant griežtesnę duomenų apsaugą ir griežtesnę laikymosi priežiūrą, kurią užtikrins #BDAR (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).“

Šis reglamentas įsigalios gegužės 25 d.

Komisarė neslėpė šoko, kad 50 mln. „Facebook“ vartotojų duomenys „gali būti taip lengvai netinkamai tvarkomi ir panaudoti politiniams tikslams!“

Vienas didžiausių nutekėjimų „Facebook“ istorijoje

Kaip skelbta anksčiau, JAV ir Didžiosios Britanijos įstatymų leidėjai reikalauja paaiškinimų, kaip „Cambridge Analytica“ gavo prieigą prie socialinio tinklo naudotojų duomenų be jų sutikimo. Masačūsetso valstijos generalinis sekretorius šeštadienį pranešė, jog planuoja pradėti tirti šį atvejį, rašo JAV verslo dienraštis „The Wall Street Journal“.

Šį duomenų nutekėjimą spauda vadina vienu didžiausių „Facebook“ istorijoje.

„Facebook“ blokavo įmonę „Cambridge Analytica“, kuri analizuoja socialinių tinklų duomenis, rengdama rinkimų kampanijų, įskaitant galbūt ir Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) rinkimų kampaniją, komunikacijos strategijas, praneša agentūra „The Associated Press“.

Sprendimas dėl blokavimo buvo priimtas dėl to, kad Didžiosios Britanijos įmonė naudotojų duomenis rinko pažeisdama socialinio tinklo taisykles, pažymėjo „Facebook“.

Pasak „Facebook“, 2015 metais Kembridžo universiteto psichologijos profesorius Aleksandras Koganas per savo programėlę „This is your digital life“, kurią jis sukūrė socialinio tinklo platformoje ir kuri turėjo sudaryti naudotojo psichologinį portretą, duomenis apie 270 tūkst. „Facebook“ naudotojų perdavė trečiosioms šalims, įskaitant „Cambridge Analytica“.

„Facebook“ praneša, kad diegiant „This is your digital life“, kaip ir kitas programėles, buvo prašoma naudotojo leidimo gauti jo asmens duomenis, kaip antai informaciją apie gyvenamąją vietą, draugų socialiniame tinkle sąrašą ir apie turinį, kuris jam patinka.

Socialinis tinklas pripažįsta, kad A. Koganas prieigą prie „Facebook“ naudotojų duomenų gavo teisėtai, prieš programėlės įdiegimą atsiklausęs jų leidimo. Tačiau perdavęs duomenis „Cambridge Analytica“, jis pažeidė socialinio tinklo taisykles.

2015 metais „Facebook“ pašalino A. Kogano programėlę ir pareikalavo, kad jis ir „Cambridge Analytica“ sunaikintų visą gautą informaciją. A. Koganas ir „Cambridge Analytica“ tuomet pareiškė, jog sutinka įvykdyti „Facebook“ reikalavimą.

Tačiau prieš kelias dienas „Facebook“ gavo pranešimų apie tai, kad buvo panaikinti ne visi minėti duomenys. Be to, buvo surinkti duomenys apie milijonus naudotojų, todėl įmonė nusprendė blokuoti „Cambridge Analytica“ ir A. Kogano prieigą prie socialinio tinklo.

„Cambridge Analytica“ socialiniuose tinkluose renka duomenis apie naudotojus, kurie analizuojami ir pagal šios analizės rezultatus kuriama suasmeninta reklama bei rengiamos viešųjų ryšių kampanijos.

„Cambridge Analytica“ atstovas pareiškė, kad rengiant JAV prezidento D. Trumpo rinkimų kampanijos projektą, 2015 metais gauti duomenys nebuvo analizuoti, praneša AP.