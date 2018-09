EK pirmininkas: „Brexit“ derybos primena ežių meilę

„Mes nekariaujame su Didžiąja Britanija“, – Austrijos dienraščiui „Die Presse“ sakė J.-C. Junckeris. Jo interviu buvo išspausdintas kitą dieną po to, kai britų ministrės pirmininkės Theresos May (Terezos Mei) „Brexit“ planą kiti 27 ES lyderiai per neformalų susitikimą Zalcburge atmetė kaip netinkamą ir nepriimtiną.

„Turime būti atsargūs, kaip du vienas kitą mylintys ežiai, – sakė J.-C. Junckeris. – Kai du ežiai apsikabina, jie turi saugotis, kad nesusibraižytų.“

J.-C. Junckeris tvirtino, kad abi šalys „artėja viena kitos link“, tačiau pridūrė, kad „Airijos sienos klausimas tebėra labai sudėtingas“.

Siena tarp Airijos Respublikos ir Šiaurės Airijos yra pagrindinė nesutarimų priežastis, nes Britanijai išstojus iš ES, ji taps išorine bloko siena.

Jei Britanija, kaip sako norinti, pasitrauks iš ES muitų sąjungos ir bendrosios rinkos, reikės patikrinimų pasienyje. Tačiau ir Londonas, ir Briuselis yra pažadėję vengti bet kokios fizinės infrastruktūros – vadinamosios kietos sienos.

Th. May Zalcburge sakė, kad „netrukus“ pateiks naujus pasiūlymus, kaip po „Brexit“ būtų galima vykdyti prekybą per Šiaurės Airijos sieną.

J.-C. Junckeris „Die Presse“ sakė, jog „taip pat aišku, kad negali būti pasitraukimo iš ES išsaugant bendrijos privilegijas“.

„Brexit“ reiškia „Brexit“, – pabrėžė jis.

Paklaustas, ar britams reiktų suteikti dar vieną žodį dėl „Brexit“ susitarimo, kai jis bus sudarytas, J.-C. Junckeris atsakė, jog Th. May Zalcburge aiškiai deklaravo, kad „antro referendumo nebus“.