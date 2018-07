E. Macrono apsaugininko skandalas įgauna pagreitį

Didžiausias Prancūzijos prezidentą Emmanuelį Macroną (Emanuelį Makroną) įtraukęs skandalas šeštadienį išsiplėtė – šalies vidaus reikalų ministras parlamente bus priverstas atsakinėti į klausimus dėl savo reakcijos į pasirodžiusį vaizdo įrašą, kuriame matoma, kaip valstybės vadovo apsaugininkas per gegužę vykusį protestą Paryžiuje smurtauja prieš jauną vyrą.

Opozicijos įstatymų leidėjai reikalauja, kad E. Macronas, kuris iki šiol tyli apie incidentą, paaiškintų vyriausybės poziciją dėl savo apsaugos vieno vadovų Alexandre'o Benalla (Aleksandro Benala) veiksmų.

„Jei Macronas nepasiaiškins, tuomet Benalla reikalas taps Macrono reikalu“, – tviteryje parašė Prancūzijos kraštutinių dešiniųjų lyderė Marine Le Pen (Marin Le Pen).

Tuo tarpu kraštutinių kairiųjų lyderis Jeanas-Lucas Melenchonas (Žanas Lukas Melanšonas) susidariusią situaciją prilygino Votergeitui – skandalui, kuris 1974 metais iš JAV prezidento posto privertė pasitraukti Richardą Nixoną (Ričardą Niksoną) – ir apkaltino E. Macroną „asmeninės sukarintos grupuotės organizavimu“.

26-erių A. Benalla iš pradžių buvo nušalintas nuo pareigų, bet penktadienį E. Macronas atleido dabar jau buvusį savo saugumo padėjėją. A. Benalla šią savaitę buvo suimtas dėl įtarimų neteisėtai gavus policijos stebėjimo kamerų medžiagą, siekiant įrodyti savo nekaltumą.

Dėl incidento kritikos sulaukė ir vidaus reikalų ministras Gerard'as Collomb'as (Žeraras Kolonas). Kai kurie opozicijos parlamentarai teigia, kad ministras gali prarasti savo postą, nes, pasak žinisklaidos, žinojo apie A. Benalla smurtą.

G. Collomb'as pirmadienio rytą bus apklaustas Nacionalinės Asamblėjos Įstatymų komitete, paskelbė žemutiniai parlamento rūmai.

Šeštadienį taip pat buvo suimti trys policijos pareigūnai, kurie yra įtariami A. Benalla davę policijos stebėjimo kamerų medžiagą. Tiek A. Benalla, tiek minėtieji policijos pareigūnai sekmadienį pasirodys magistrato teisme.

Skandalą sukėlusiame vaizdo įraše, nufilmuotame išmaniuoju telefonu, galima matyti, kaip per gegužės 1 dienos demonstraciją riaušių policijos šalmą dėvintis A. Benalla muša protestuotoją.

Be to, ketvirtadienio vakarą pasirodė dar vienas įrašas, kuriame niekada policininku nebuvęs A. Benalla per susirėmimus vienoje Paryžiaus aikštėje naudoja fizinį smurtą prieš jauną moterį.