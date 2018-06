E. Macronas perspėjo D. Trumpą dėl prekybos karo

Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas ketvirtadienį perspėjo Jungtines Valstijas nepradėti „prekybos karo tarp draugų“ po to, kai prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė vykstantis į Kanadoje rengiamą Didžiojo septyneto (G7) viršūnių susitikimą „kovoti už mūsų šalį dėl prekybos“.

Prancūzijos prezidentas įspėja, kad JAV gali būti izoliuotos per G7 susitikimą. Perspėjęs JAV lyderį „nevykdyti prekybos karo tarp draugų“ per spaudos konferenciją Kanadoje, E. Macronas tviteryje anglų kalba rašo, kad G7 susitikime susitarimai galėtų būti sudaromi be D. Trumpo.

„Jeigu prireiks, galime pasirašyti ir šešių šalių susitarimą, – rašė jis. – Kitos šešios G7 šalys drauge sudaro didesnę rinkos dalį nei JAV rinka. To nereikėtų pamiršti“.

Kaip rašo „The New York Times“, Baltųjų rūmų vidaus ekonomikos analizė parodė, kad tarifai pakenks JAV ekonomikai, nors D. Trumpo patarėjai tai neigia ir tvirtina, jog administracijos planai teigiamai atsilieps šalies ūkio plėtrai.

Likus dienai iki G7 susitikimo pradžios, D. Trumpas rašė tviteryje: „Turime blogiausius prekybos susitarimus, kokius tik kada turėjome“.

Kanados premjeras Justinas Trudeau išlieka optimistas ir viliasi, kad šalims per susitikimą pavyks išspręsti nesutarimus.

„Pats faktas, kad rengiame šias diskusijas, yra naudingas mūsų šalims ir naudingas pasauliui“, – sakė J. Trudeau, pažymėdamas, kad, be prekybos, yra kitų sričių, kur tyko pavojai. Pasak premjero, itin svarbu užtikrinti pasaulinį saugumą ir skatinti lyčių lygybę.