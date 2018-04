Dešimtys tūkstančių žmonių Prancūzijoje protestavo prieš E. Macrono reformų politiką

Protestus, prie kurių, be kitų, prisijungė valdininkai, studentai, ligoninių darbuotojai ir geležinkelininkai, surengė profsąjungos CGT ir „Solidaires“. Dar viena geležinkeliečių streiko diena, be to, sukėlė traukinių eismo trikdžius. Streikavo ir energetikos sektoriaus, darželių bei mokyklų darbuotojai.

Visoje šalyje ketvirtadienį buvo numatyta per 130 mitingų. Sostinėje Paryžiuje, nepriklausomų šaltinių duomenimis, į gatves išėjo daugiau kaip 15 000 žmonių. Policija kalbėjo apie 11 500 demonstrantų. Kai kurie protestuotojai susirėmė su policija ir daužė vitrinas. Tūkstančiai žmonių protestavo ir Marselyje, Lione, Rene, Bordo bei Strasbūre.

Prieš maždaug metus prezidentu išrinktas E. Macronas nuo savo kadencijos pradžios įgyvendino arba iniciavo daug reformų. Jau kurį laiką geležinkeliečių nepasitenkinimą kelia planuojama geležinkelio reforma. E. Macronas nori valstybinį geležinkelį padaryti konkurencingesniu ir panaikinti į tarnautojų panašų geležinkeliečių statusą.

Nuo balandžio pradžios reguliariai vyksta streikai prieš reformą, kuriai antradienį po pirmojo svarstymo pritarė Nacionalinė Asamblėja. Transporto ministrė Elisabeth Borne ketvirtadienį patvirtino, kad reforma yra „būtina“ ir bus įgyvendinta.