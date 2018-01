D. Tuskas padėtį Balkanuose palygino su „Sostų karų“ scenarijumi

Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Donaldas Tuskas ketvirtadienį perspėjo, kad padėtis Vakarų Balkanuose, kur Briuselis mėgina kurti glaudesnius ryšius su šalimis, siekiančiomis įstoti į Europos Sąjungą, kartais būna panaši į populiaraus televizijos serialo „Sostų karai“ (Game of Thrones) scenarijų.

Bulgarijai šešiems mėnesiams perėmus pirmininkavimą Bendrijai, Europos Sąjunga naudojasi galimybe atsverti Rusijos, Turkijos ir kitų šalių įtaką vis neramesniame regione.

Pirmininkavimo pradžios ceremonijoje bulgariškai kalbėjęs D. Tuskas regiono istoriją palygino su viduramžiškų kovų ir sekso kupinu fantastikos serialu.

„Balkanų istorija ir daug dramatiškesnė, ir įdomesnė nei „Sostų karų“ scenarijus, nors čia ir nėra drakonų. Visi norėtume, kad Balkanų dabartis ir ateitis būtų mažiau panaši į dramatiškus scenarijus“, – sakė D. Tuskas.

„Stabilumas, saugumas ir klestėjimas yra tai, ko nusipelnė šio regiono žmonės. ES uždavinys – padėti įgyvendinti būtent tokį scenarijų“, – pridūrė jis.

Bulgarija, Rumunija, Slovėnija ir Kroatija kol kas yra vienintelės regiono šalys, pasiekusios tikslą tapti ES narėmis.

Sofija tikisi pasinaudoti pirmininkavimu ES, kad būtų atnaujintos derybos dėl Juodkalnijos ir Serbijos narystės, taip pat padėti Albanijai ir Makedonijai priartėti prie derybų su ES pradžios.

Be to, Bulgarijoje gegužės mėnesį vyks pirmas per pastaruosius 15 metų ES ir Balkanų viršūnių susirinkimas.

Tačiau regionas, kuriam dar priklauso Bosnija, Kosovas ir Serbija, vis giliau klimpsta į vietinius nesutarimus ir problemas dėl kyšininkavimo bei organizuoto nusikalstamumo.

Tuo metu Rusija padidino pastangas atsigriebti už virtinę nesėkmių regione, tokių kaip Juodkalnijos įstojimas į NATO ir Makedonijos vyriausybės atotrūkis nuo ankstesnės Rusijai palankios pozicijos.

„Balkanams būtina sueuropėti, kad Europa netaptų panaši į Balkanus“, – neseniai perspėjo Bulgarijos premjeras Boiko Borisovas (Boikas Borisovas).