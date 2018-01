D. Trumpo komanda sunerimusi dėl jo tinkamumo postui, skelbiama knygoje

Leidinio autorius tvirtina, jog artimiausi respublikono patarėjai „sako, kad jis yra kaip vaikas“.

Michaelo Wolffo (Maiklo Vulfo) knyga „Ugnis ir įniršis: Trumpo Baltųjų rūmų viduje“ (Fire and Fury: Inside the Trump White House) knygynuose ir internetinėse parduotuvėse atsirado keturiomis dienomis anksčiau nei planuota. Leidėjo teigimu, taip nutiko dėl „beprecedentės paklausos“ ir paties D. Trumpo nevykusio bandymo užblokuoti jos išleidimo.

JAV prezidentas ketvirtadienį pareiškė, kad ši knyga apie jo rinkimų kampaniją ir administracijos darbo užkulisius yra „kupina melo“ bei grindžiama išgalvotais šaltiniais. Vašingtone knyga sukėlė tikrą šoką, o prie sostinės knygynų jau vidurnaktį nusidriekė eilės žmonių, kurie troško pirmieji ją įsigyti ir perskaityti.

Kontroversijomis pagarsėjęs žurnalistas M. Wolffas citavo kelis D. Trumpo patarėjus, kurie išreiškė rimtų abejonių apie jo sugebėjimą vadovauti didžiausiai pasaulio ekonomikai. Nors ir sulaukė aštrios respublikono kritikos, autorius tvirtai laikosi savo pozicijos.

„100 procentų žmonių iš jo aplinkos“ abejoja D. Trumpo tinkamumu šioms pareigoms, sakė jis televizijos NBC laidai „Today“.

„Jie visi sako, kad jis yra kaip vaikas. Jie turi galvoje, kad jam reikia staigaus pasitenkinimo. Viskas sukasi aplink jį“, – pridūrė M. Wolffas.

71 metų prezidentas, vėliau šį mėnesį minėsiantis pirmąsias savo inauguracijos metines, savo ruožtu liejo pasipiktinimą šioje knygoje skelbiamais teiginiais.

„Melagingos knygos autoriui nebuvau suteikęs Jokios prieigos prie Baltųjų rūmų (iš tikrųjų daug kartų jam neigiamai atsakiau)! Niekada nesikalbėjau su juo dėl tos knygos. (Ji) kupina melo, klaidingų perteikimų ir neegzistuojančių šaltinių“, – sakoma ketvirtadienį paskelbtoje D. Trumpo „Twitter“ žinutėje.

Tačiau penktadienį M. Wolffas atsikirto į jam mestą kritiką: „Tikrai kalbėjau su prezidentu. (Nežinau), ar jis suprato, kad tai buvo interviu, ar ne. Nežinau, bet tai tikrai nebuvo neoficialu.“

Knygoje cituojamas ir buvęs respublikono strategas Steve'as Bannonas (Stivas Banonas), o jo viešas pasisakymas buvo itin priešiškas buvusių sąjungininkų atžvilgiu.

S. Bannonas kaltina vyriausiąjį D. Trumpo sūnų Donaldą Trumpą jaunesnįjį palaikant „klastingus“ ryšius su teisininke, susijusia su Kremliumi, o prezidento dukrą Ivanką, žadančią ateityje siekti JAV vadovo posto, jis pavadino „kvaila kaip plyta“.

Patarėjų reiškiama kritika

Tačiau daugiausiai kritikos iš savo buvusių įtakingų patarėjų sulaukė pats D. Trumpas.

Knygoje tvirtinama, kad „Stevenas Mnuchinas (Stivenas Mnučinas) ir Reince'as Priebusas (Reinsas Pribesas) prezidentą vadino „idiotu“. Gary Cohnas (Garis Konas) – „kvailu mėšlo gabalu“. Herbertas McMasteris (Herbertas Makmasteris) jį vadino „buku“. Sąrašas ilgas“.

Keliolika JAV Kongreso narių, daugiausiai – demokratus, viena Jeilio universiteto psichiatrijos profesorė supažindino su prezidento psichine būkle, ketvirtadienį pranešė šalies žiniasklaida.

Pranešama, kad šis susitikimas su daktare Bandy Lee (Bandi Li) įvyko gruodžio pradžioje. Ši profesorė yra pernai pasirodžiusios knygos „Pavojingas Donaldo Trumpo atvejis: 27 psichiatrai ir psichinės sveikatos ekspertai vertina prezidentą“ (The Dangerous Case of Donald Trump: 27 Psychiatrists and Mental Health Experts Assess a President) redaktorė.

„Įstatymų leidėjai sakė, kad jie yra labai sunerimę dėl to – prezidento pavojingumo, pavojų, kuriuos jo psichinis nestabilumas kelia tautai“, – televizijai CNN sakė B. Lee.

Baltieji rūmai savo ruožtu paskelbė griežtą knygos „Ugnis ir įniršis: Trumpo Baltųjų rūmų viduje“ paneigimą. Baltųjų rūmų atstovė spaudai Sarah Sanders (Sara Sanders) pavadino tą leidinį „visiška fantazija“.

Tuo tarpu Baltųjų rūmų kuluaruose skelbiama, kad D. Trumpas įniršo dėl S. Bannono išdavystės. Šio vyro dėka Niujorko nekilnojamojo turto magnatas užmezgė ryšius su kraštutinių dešiniųjų pažiūrų nacionalistais, be to, jis prisidėjo prie respublikonui palankios žiniasklaidos ekosistemos susiformavimo.

S. Sanders pareiškė, kad S. Bannono darbdaviai, konservatyvios pakraipos naujienų portalas „Breitbart News“ turėtų apsvarstyti galimybę jį atleisti.

Darbo vietą jis išsaugojo, tačiau pagrindinis S. Bannono finansinis rėmėjas oficialiai nutraukė savo ryšius su juo, pranešė dienraštis „The Washington Post“.

„Remiu prezidentą Trumpą ir platformą, kurioje jis buvo išrinktas“, – leidinys citavo konservatyvių pažiūrų milijardierę Rebekah Mercer (Rebeką Merser).

Rugpjūtį iš pareigų D. Trumpo administracijoje pasitraukęs S. Bannonas taip pat sakė, kad specialiojo prokuroro Roberto Muellerio (Roberto Miulerio) tyrime dėl Rusijos kišimosi į 2016-ųjų JAV prezidento rinkimus daugiausiai dėmesio bus skiriama pinigų plovimui.

Buvusio Federalinio tyrimų biuro (FTB) direktoriaus komanda aiškinasi, ar D. Trumpo kampanija buvo susimokiusi su Rusija, kad sudarytų palankias sąlygas jo pergalei. Tokius kaltinimus respublikonas įnirtingai neigia.

Autorius savo knyga patenkintas

M. Wolffas sakė, kad visą knygoje išdėstytą informaciją jis sužinojo iš artimus ryšius su D. Trumpu palaikančių asmenų, ir visi esą jį vadino tais pačiais žodžiais.

„Jie sako, kad jis – kvailys, idiotas“, – NBC pareiškė M. Wolffas.

„Tiesą sakant, čia vyksta tam tikras konkursas, siekiant išsiaiškinti, kas iš tiesų yra šis vyras. Prisiminkim, kad šis vyras neskaito. Nesiklauso. Taigi, jis yra lyg pinbolo kamuoliukas, tiesiog atsimušinėjantis į sienas“, – pridūrė jis.

Be kita ko, knygos autorius užtikrintai apsigynė nuo kalbų apie jo nepatikimumą; D. Trumpo advokatai netgi grasino paduoti jį į teismą dėl šmeižto.

„Mano patikimumu abejoja žmogus, kuris yra mažiau patikimas nei, turbūt, bet kas, kada nors vaikščiojęs Žeme“, – kalbėjo M. Wolffas.

„Kalbėjausi su žmonėmis, kurie su prezidentu kalbėdavosi kasdien, o kartais – ir kas minutę“, – pridūrė jis. Knygos autorius nurodė, kad turi užrašus iš visų interviu ir jų įrašus.

„Esu visiškai patenkintas viskuo, ką parašiau šioje knygoje“, – teigė M. Wolffas.