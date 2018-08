D. Trumpas sako, kad jo apkaltos atveju JAV ekonomika žlugtų

JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) ketvirtadienį per interviu pareiškė, kad JAV ekonomika žlugtų, jei jis kada nors būtų nušalintas nuo pareigų apkaltos būdu.

„Štai ką jums pasakysiu: jei mane kada nors nušalins per apkaltą, manau, (JAV) rinka sugriūtų. Man atrodo, tada visi būtų labai neturtingi“, – sakė prezidentas per pokalbių ir naujienų laidą „Fox and Friends“.

Jis atsakė į klausimą apie augančius teisinius rūpesčius po to, kai buvęs ilgametis prezidento asmeninis advokatas Michaelas Cohenas (Maiklas Koenas) antradienį pripažino savo kaltę dėl šešių kaltinimų sukčiavimu ir dviejų kaltinimų pažeidus rinkimų kampanijos finansavimo taisykles, kai sumokėjo už tylą dviem moterims, tvirtinančioms, kad turėjo romanus su D. Trumpu.