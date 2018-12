D. Trumpas nori aptarti galimybę nutraukti nekontroliuojamas ginklavimosi varžybas

Šiuos komentarus D. Trumpas išsakė praėjus kelioms savaitėms po to, kai buvo pareiškęs, kad JAV pasitrauks iš Vidutinio nuotolio branduolinių pajėgų (INF) sutarties - Šaltojo karo laikų susitarimo su Rusija, kuriuo siekta sumažinti šalių raketų arsenalus.



Anot kritikų, jei iš tiesų būtų įgyvendintas, toks D. Trumpo sprendimas įpliekstų naujas Vašingtono ir Maskvos ginklavimosi varžybas.



Paskelbdamas sprendimą pasitraukti iš sutarties, D. Trumpas taip pat teigė didinsiąs JAV branduolinių ginklų atsargas tol, kol „žmonės ateis į protą“.



Tačiau ankstų pirmadienio rytą jis tviteryje rašė:



„Esu tikras, kad kada nors ateityje prezidentas Xi (Jinpingas) ir aš, kartu su Rusijos prezidentu (Vladimiru) Putinu, pradėsime kalbėtis apie reikšmingą sustabdymą to, kas virto didžiulėmis ir nekontroliuojamomis ginklavimosi varžybomis.„



„Šiemet JAV išleido 716 mlrd. JAV dolerių. Beprotiška!“ - pridūrė jis.



Šias tviterio žinutes D. Trumpas paskelbė netrukus po savaitgalį Argentinoje, kur vyko Didžiojo dvidešimtuko (G20) viršūnių susitikimas, įvykusio jo ir Kinijos prezidento Xi Jinpingo susitikimo. Jo metu lyderiams pavyko pasiekti paliaubas dėl intensyvėjančio dvišalio prekybos karo.



Nors D. Trumpas ir buvo atšaukęs Buenos Airėse planuotą dvišalį susitikimą su V. Putinu, per susitikimą jiedu vis dėlto „neformaliai“ persimetė keliais žodžiais.