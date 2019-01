D. Trumpas ir jo patarėjai per 100 kartų kontaktavo su Rusija ir „Wikileaks“

JAV lyderis Donaldas Trumpas (Donaldas Trumpas) ir jo artimiausi patarėjai per 2016 metų prezidento rinkimų kampaniją ir iki inauguracijos per 100 kartų kontaktavo su Rusijos ir vyriausybių paslaptis viešinančio tinklalapio „WikiLeaks“ atstovais bei jų tarpininkais, šeštadienį paskelbė tyrimą atlikęs laikraštis „The New York Times“.