D. Trumpas atvyko į Šveicariją dalyvauti Davoso forume

D. Trumpas bus sraigtasparniu nuskraidintas į Alpių kurortą, kur pasaulio politikos ir verslo elito nariai nekantriai laukia, ką prezidentas pasakys apie savo programą „Pirmiausiai – Amerika“.

Ketvirtadienį prezidentas planuoja forumo kuluaruose susitikti su Didžiosios Britanijos ministre pirmininke Theresa May (Tereza Mei) ir Izraelio premjeru Benjaminu Netanyahu (Benjaminu Netanjahumi). Be to, planuojamas D. Trumpo susitikimas su PEF įkūrėju; Amerikos vadovas dalyvaus viename priėmime ir vakarienėje su Europos verslo lyderiais.

D. Trumpas – pirmasis pareigas einantis JAV prezidentas, apsilankysiantis šiame kasmet rengiamame susitikime nuo 2000 metų, kai į Davosą atvyko Billas Clintonas (Bilas Klintonas).